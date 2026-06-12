https://sarabic.ae/20260612/بيلاؤوسوف--طرازات-عدة-من-طائرات-النقل-المسيرة-يجري-إنتاجها-في-روسيا-1114298083.html

بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا

بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تنتج أكثر من 10 طرازات من طائرات النقل المسيّرة التي تتراوح حمولتها بين 10 و40 كيلوغرامًا. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T15:58+0000

2026-06-12T15:58+0000

2026-06-12T15:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال بيلاؤوسوف، مجيبًا عن سؤال حول حمولة الطائرات المسيرة المستخدمة حاليًا في العمليات القتالية، وجّهه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "من 10 إلى 40 كيلوغرامًا، سنقوم بتسليم نحو 20 ألفًا منها للقوات هذا العام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن تعداد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكري.وأكد بوتين أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون مباشرةً عن الوطن، ويوم روسيا هو يومهم، وقال: "أنتم، مثل باقي أفراد قواتنا المسلحة، تشاركون تحديداً في العملية العسكرية الخاصة، أنتم منخرطون بشكل مباشر في الدفاع عن الوطن، الدفاع عن روسيا. هذا يومكم".بوتين: تعداد القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكريبوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس

https://sarabic.ae/20260612/بوتين-يلتقي-مع-عدد-من-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-في-يوم-روسيا-1114290564.html

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