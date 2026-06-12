https://sarabic.ae/20260612/بيلاؤوسوف--طرازات-عدة-من-طائرات-النقل-المسيرة-يجري-إنتاجها-في-روسيا-1114298083.html
بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا
بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تنتج أكثر من 10 طرازات من طائرات النقل المسيّرة التي تتراوح حمولتها بين 10 و40 كيلوغرامًا. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T15:58+0000
2026-06-12T15:58+0000
2026-06-12T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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العالم
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وقال بيلاؤوسوف، مجيبًا عن سؤال حول حمولة الطائرات المسيرة المستخدمة حاليًا في العمليات القتالية، وجّهه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "من 10 إلى 40 كيلوغرامًا، سنقوم بتسليم نحو 20 ألفًا منها للقوات هذا العام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن تعداد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكري.وأكد بوتين أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون مباشرةً عن الوطن، ويوم روسيا هو يومهم، وقال: "أنتم، مثل باقي أفراد قواتنا المسلحة، تشاركون تحديداً في العملية العسكرية الخاصة، أنتم منخرطون بشكل مباشر في الدفاع عن الوطن، الدفاع عن روسيا. هذا يومكم".بوتين: تعداد القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكريبوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس
https://sarabic.ae/20260612/بوتين-يلتقي-مع-عدد-من-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-في-يوم-روسيا-1114290564.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
بيلاؤوسوف: طرازات عدة من طائرات النقل المسيرة يجري إنتاجها في روسيا
صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تنتج أكثر من 10 طرازات من طائرات النقل المسيّرة التي تتراوح حمولتها بين 10 و40 كيلوغرامًا.
وقال بيلاؤوسوف، مجيبًا عن سؤال حول حمولة الطائرات المسيرة المستخدمة حاليًا في العمليات القتالية، وجّهه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "من 10 إلى 40 كيلوغرامًا، سنقوم بتسليم نحو 20 ألفًا منها للقوات هذا العام".
وتابع: "لقد توسعت تشكيلة المنتجات بشكل ملحوظ، حيث كان هناك نوع واحد فقط تقريبًا في العام الماضي، وهو النوع 80. إنه منتج معروف، لكن جودته لم تكن عالية. ويجري العمل حاليًا على تحسينه. هذا العام، يوجد بالفعل أكثر من عشرة أنواع منه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن تعداد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكري.
وقال بوتين خلال لقائه مع أفراد القوات المسلحة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "لدينا حشد كبير، يزيد عن 700 ألف جندي"، مضيفا: "الجميع يؤدي مهمته اليوم، وبكرامة".
وأكد بوتين أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون مباشرةً عن الوطن، ويوم روسيا هو يومهم، وقال: "أنتم، مثل باقي أفراد قواتنا المسلحة، تشاركون تحديداً في العملية العسكرية الخاصة، أنتم منخرطون بشكل مباشر في الدفاع عن الوطن، الدفاع عن روسيا. هذا يومكم".