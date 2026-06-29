https://sarabic.ae/20260629/موسكو-روسيا-لديها-القوة-لمقاومة-المحاولات-الغربية-الرامية-لإلحاق-هزيمة-استراتيجية-بها-1114825593.html
موسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
موسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن روسيا تمتلك القوة والإرادة السياسية الكافيتين لمواصلة مقاومة المحاولات الغربية الرامية... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T20:27+0000
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وقالت يفستيغنييفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "طالما بقيت نية الدول الغربية في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا وعرقلة تنمية بلادنا قائمة، ستواصل روسيا مقاومة هذه المحاولات عسكرياً. لدينا القوة والموارد والإرادة السياسية الكافية".وأكدت يفستيغنييفا أن خطاب كييف حول حماية أوروبا المزعومة من روسيا ليس إلا "ستاراً دخانياً" لإطالة أمد الصراع، وشن الحرب حتى مقتل آخر أوكراني، وجر حلف الناتو إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.
https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html
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روسيا, العالم
موسكو: روسيا لديها القوة لمقاومة المحاولات الغربية الرامية لإلحاق هزيمة استراتيجية بها
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن روسيا تمتلك القوة والإرادة السياسية الكافيتين لمواصلة مقاومة المحاولات الغربية الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.
وقالت يفستيغنييفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "طالما بقيت نية الدول الغربية في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا وعرقلة تنمية بلادنا قائمة، ستواصل روسيا مقاومة هذه المحاولات عسكرياً. لدينا القوة والموارد والإرادة السياسية الكافية".
وتعليقًا على هجوم أوكرانيا على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين داخل الأراضي الروسية، أضافت الممثلة الروسية أنه "بعد أيام قليلة من المأساة، سمح زيلينسكي لنفسه بإصدار إنذار فظ وعدواني إلى مينسك... أيها الزملاء، هذه ليست حتى دبلوماسية عبر مكبرات الصوت، بل ابتزاز رخيص يهدف إلى جر دولة ذات سيادة، جمهورية بيلاروسيا، إلى مواجهة".
وتساءلت: "هل لا يزال أحد يشك في رغبة زيلينسكي الحقيقية في توسيع نطاق الصراع بشكل مصطنع ليشمل بيلاروسيا وبولندا ودول البلطيق؟ هذا لعب بالنار، وقد حان الوقت للدول الأوروبية أن تدرك أن حليفها يكاد يكون خارج السيطرة".
وأكدت يفستيغنييفا أن خطاب كييف حول حماية أوروبا المزعومة من روسيا ليس إلا "ستاراً دخانياً" لإطالة أمد الصراع، وشن الحرب حتى مقتل آخر أوكراني، وجر حلف الناتو إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.