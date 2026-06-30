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رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلف
رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلف
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن كير ستارمر ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، ملف أوكرانيا، والأوضاع في مضيق هرمز، والميزانية... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T04:24+0000
2026-06-30T04:24+0000
بريطانيا
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العالم
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وجاء في بيان صادر عن المكتب، أمس الاثنين: "استضاف رئيس الوزراء الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في داونينغ ستريت. وناقش الجانبان الدعم الدولي القوي لأوكرانيا، وتطلعا إلى نتائج قمة الناتو المقبلة في أنقرة".كما ناقش ستارمر وروته ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، حيث أكد ستارمر استعداد القوات البريطانية للمشاركة في مهمة متعددة الجنسيات في المضيق، وفقًا لما ورد في البيان.وبحسب البيان، بحث الطرفان خطة تمويل طويلة الأالناتوجل للقوات المسلحة البريطانية، والتي تأخر نشرها بالفعل لأكثر من ستة أشهر بسبب نقص الأموال.ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الوثيقة جاهزة قبل قمة الناتو التي ستعقد في الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو المقبل.
https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-كييف-تسعى-لجر-الناتو-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1114824207.html
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بريطانيا, الناتو, العالم
بريطانيا, الناتو, العالم

رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام الناتو يناقشان أوكرانيا ومضيق هرمز قبيل قمة الحلف

04:24 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Noah Bergerاحتجاجات خارج قمة الناتو في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 يوليو 2024
احتجاجات خارج قمة الناتو في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Noah Berger
تابعنا عبر
أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن كير ستارمر ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، ملف أوكرانيا، والأوضاع في مضيق هرمز، والميزانية الدفاعية البريطانية، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أمس الاثنين: "استضاف رئيس الوزراء الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في داونينغ ستريت. وناقش الجانبان الدعم الدولي القوي لأوكرانيا، وتطلعا إلى نتائج قمة الناتو المقبلة في أنقرة".
وأضاف البيان أن حلف الناتو والمملكة المتحدة يعتقدان أن أوكرانيا ستؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان الأمن الأوروبي في المستقبل.
كما ناقش ستارمر وروته ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، حيث أكد ستارمر استعداد القوات البريطانية للمشاركة في مهمة متعددة الجنسيات في المضيق، وفقًا لما ورد في البيان.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الخارجية الروسية: كييف تسعى لجر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
أمس, 18:53 GMT
وبحسب البيان، بحث الطرفان خطة تمويل طويلة الأالناتوجل للقوات المسلحة البريطانية، والتي تأخر نشرها بالفعل لأكثر من ستة أشهر بسبب نقص الأموال.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الوثيقة جاهزة قبل قمة الناتو التي ستعقد في الفترة من 7 إلى 8 تموز/يوليو المقبل.
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