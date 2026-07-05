https://sarabic.ae/20260705/احتجاجات-مناهضة-لحلف-الناتو-في-تركيا-قبيل-انعقاد-قمته-في-أنقرة-فيديو-1114977137.html
احتجاجات مناهضة لحلف "الناتو" في تركيا قبيل انعقاد قمته في أنقرة... فيديو
احتجاجات مناهضة لحلف "الناتو" في تركيا قبيل انعقاد قمته في أنقرة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت محافظات تركية عدة، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، احتجاجات مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف المرتقبة يومي 7 و8 تموز/يوليو... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T19:35+0000
2026-07-05T19:35+0000
2026-07-05T19:35+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102818/40/1028184077_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_04eaa244435d51ed86b823bbce07ba91.jpg
واحتشد مئات الأتراك في محافظات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وأضنة وجناق قلعة وسامسون، احتجاجًا على انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة.وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة التركية بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، والاستيلاء على قواعد الحلف في تركيا وإغلاقها، فضلاً عن إخراج الناتو من البلاد.كما ردد المحتجون هتافات تصف حلف شمال الأطلسي وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بـ"المجرمين".وهاجمت الشرطة التركية أعضاء الحزب الشيوعي التركي الذين نظموا مسيرة في العاصمة أنقرة للتنديد بحلف "الناتو"، واحتجزت أكثر من 100 عضو، بينهم مسؤولون في الحزب، بحسب ما أكده الحزب على حسابه الرسمي في منصة "إكس".ورفع المتظاهرون في أنقرة شعارات، من بينها، "لا مكان للناتو في تركيا" و"أميركا القاتلة"، مؤكدين أن أنقرة، عاصمة الكفاح الوطني، لن تتحول إلى ساحة لحلف شمال الأطلسي.كما نظم مواطنون أتراك مسيرة احتجاجية مناهضة لحلف شمال الأطلسي في منطقة شيرينير التابعة لمحافظة إزمير، حيث يقع مقر القيادة البرية للحلف.وأوقفت الشرطة التركية مئات الأشخاص، بينهم صحفيون وأعضاء هيئات تدريسية في الجامعات ومحامون، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20260704/خبير-إيطالي-ستتجاهل-الدول-الغربية-خسارة-القوات-الأوكرانية-لمدينة-كونستانتينوفكا-قبل-قمة-الناتو--1114950383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102818/40/1028184077_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6261daeb418fcf4f6d15e2e1f3894723.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
احتجاجات مناهضة لحلف "الناتو" في تركيا قبيل انعقاد قمته في أنقرة... فيديو
شهدت محافظات تركية عدة، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، احتجاجات مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف المرتقبة يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري في العاصمة أنقرة.
واحتشد مئات الأتراك في محافظات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وأضنة وجناق قلعة وسامسون، احتجاجًا على انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة التركية بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، والاستيلاء على قواعد الحلف في تركيا وإغلاقها، فضلاً عن إخراج الناتو من البلاد.
كما ردد المحتجون هتافات تصف حلف شمال الأطلسي وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بـ"المجرمين".
وهاجمت الشرطة التركية أعضاء الحزب الشيوعي التركي الذين نظموا مسيرة في العاصمة أنقرة للتنديد بحلف "الناتو"، واحتجزت أكثر من 100 عضو، بينهم مسؤولون في الحزب، بحسب ما أكده الحزب على حسابه الرسمي في منصة "إكس".
ورفع المتظاهرون في أنقرة شعارات، من بينها، "لا مكان للناتو في تركيا" و"أميركا القاتلة"، مؤكدين أن أنقرة، عاصمة الكفاح الوطني، لن تتحول إلى ساحة لحلف شمال الأطلسي.
كما نظم مواطنون أتراك مسيرة احتجاجية مناهضة لحلف شمال الأطلسي في منطقة شيرينير التابعة لمحافظة إزمير، حيث يقع مقر القيادة البرية للحلف.
وكانت السلطات التركية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة أنقرة، استعدادًا لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي، كما فرضت حظرًا كاملاً على التجمعات العامة وتنظيم المسيرات في العاصمة.
وأوقفت الشرطة التركية مئات الأشخاص، بينهم صحفيون وأعضاء هيئات تدريسية في الجامعات ومحامون، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي.