https://sarabic.ae/20260704/خبير-إيطالي-ستتجاهل-الدول-الغربية-خسارة-القوات-الأوكرانية-لمدينة-كونستانتينوفكا-قبل-قمة-الناتو--1114950383.html
خبير إيطالي: ستتجاهل الدول الغربية خسارة القوات الأوكرانية لمدينة كونستانتينوفكا قبل قمة "الناتو"
خبير إيطالي: ستتجاهل الدول الغربية خسارة القوات الأوكرانية لمدينة كونستانتينوفكا قبل قمة "الناتو"
سبوتنيك عربي
قال جاناندريا غاياني، رئيس تحرير موقع "التحليل العسكري الإيطالي"، أناليزي ديفيزا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين سيتجنبون... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T19:02+0000
2026-07-04T19:02+0000
2026-07-04T19:02+0000
روسيا
حصري
موسكو
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف غاياني: "سيواصل الأوكرانيون إنكار سقوط المدينة، لأن قمة "الناتو" تقترب، حيث يتعين عليهم طلب أسلحة وأموال جديدة من الحلف، في حين أن الوقائع تُظهر أن المدينة قد سقطت بالفعل".وتابع: "هذه الهزيمة ستؤثر على قمة "الناتو" في أنقرة، لذلك أتوقع أن الصحف والسياسيين الأوروبيين لن يتحدثوا بأي حال من الأحوال عن سقوط كونستانتينوفكا".وكانت مدينة كونستانتينوفكا تعد مركزا لوجستيا، كان يتم عبره تنفيذ عمليات الإمداد الرئيسية للقوات التابعة للتجمع العسكري الأوكراني في منطقة كراماتورسك–سلافيانسك ضمن جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260704/خبير-عسكري-أمريكي-سيطرة-روسيا-على-كونستانتينوفكا-ضربة-موجعة-لمعنويات-واستراتيجية-الجيش-الأوكراني-1114949574.html
https://sarabic.ae/20260704/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-عملية-إنسانية-لتسليم-جثامين-الجنود-الأوكرانيين-في-كونستانتينوفكا-1114948714.html
https://sarabic.ae/20260704/الكرملين-كييف-كانت-واثقة-بأن-تحصينات-كونستانتينوفكا-منيعة-ولكن-الجيش-الروسي-أثبت-العكس-1114948314.html
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روسيا, حصري, موسكو, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, حصري, موسكو, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية
خبير إيطالي: ستتجاهل الدول الغربية خسارة القوات الأوكرانية لمدينة كونستانتينوفكا قبل قمة "الناتو"
قال جاناندريا غاياني، رئيس تحرير موقع "التحليل العسكري الإيطالي"، أناليزي ديفيزا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين سيتجنبون الحديث عن هزيمة القوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا، فيما ستنفي أوكرانيا فقدان المدينة، وذلك عشية قمة "الناتو"، بهدف عدم خسارة الإمدادات العسكرية والمساعدات المالية.
وأضاف غاياني: "سيواصل الأوكرانيون إنكار سقوط المدينة، لأن قمة "الناتو" تقترب، حيث يتعين عليهم طلب أسلحة وأموال جديدة من الحلف، في حين أن الوقائع تُظهر أن المدينة قد سقطت بالفعل".
وأردف غاياني أن هذا "الخط الإعلامي يتماشى مع الاستراتيجية الأوكرانية، التي تعتبر بموجبها المدن ما زالت "تحت السيطرة" طالما يوجد فيها بعض العسكريين، رغم فقدان السيطرة الفعلية عليها".
وتابع: "هذه الهزيمة ستؤثر على قمة "الناتو" في أنقرة، لذلك أتوقع أن الصحف والسياسيين الأوروبيين لن يتحدثوا بأي حال من الأحوال عن سقوط كونستانتينوفكا".
ومن المقرر أن تُعقد قمة "الناتو" في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري، حيث يُتوقع حضور قادة دول أعضاء الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة وتشديد الحراسة على المواقع المرتبطة بالقمة.
وكانت مدينة كونستانتينوفكا تعد مركزا لوجستيا
، كان يتم عبره تنفيذ عمليات الإمداد الرئيسية للقوات التابعة للتجمع العسكري الأوكراني في منطقة كراماتورسك–سلافيانسك ضمن جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة
إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.