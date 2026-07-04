https://sarabic.ae/20260704/خبير-إيطالي-ستتجاهل-الدول-الغربية-خسارة-القوات-الأوكرانية-لمدينة-كونستانتينوفكا-قبل-قمة-الناتو--1114950383.html

خبير إيطالي: ستتجاهل الدول الغربية خسارة القوات الأوكرانية لمدينة كونستانتينوفكا قبل قمة "الناتو"

خبير إيطالي: ستتجاهل الدول الغربية خسارة القوات الأوكرانية لمدينة كونستانتينوفكا قبل قمة "الناتو"

سبوتنيك عربي

قال جاناندريا غاياني، رئيس تحرير موقع "التحليل العسكري الإيطالي"، أناليزي ديفيزا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين سيتجنبون... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T19:02+0000

2026-07-04T19:02+0000

2026-07-04T19:02+0000

روسيا

حصري

موسكو

الجيش الروسي

وزارة الدفاع الروسية

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وأضاف غاياني: "سيواصل الأوكرانيون إنكار سقوط المدينة، لأن قمة "الناتو" تقترب، حيث يتعين عليهم طلب أسلحة وأموال جديدة من الحلف، في حين أن الوقائع تُظهر أن المدينة قد سقطت بالفعل".وتابع: "هذه الهزيمة ستؤثر على قمة "الناتو" في أنقرة، لذلك أتوقع أن الصحف والسياسيين الأوروبيين لن يتحدثوا بأي حال من الأحوال عن سقوط كونستانتينوفكا".وكانت مدينة كونستانتينوفكا تعد مركزا لوجستيا، كان يتم عبره تنفيذ عمليات الإمداد الرئيسية للقوات التابعة للتجمع العسكري الأوكراني في منطقة كراماتورسك–سلافيانسك ضمن جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260704/خبير-عسكري-أمريكي-سيطرة-روسيا-على-كونستانتينوفكا-ضربة-موجعة-لمعنويات-واستراتيجية-الجيش-الأوكراني-1114949574.html

https://sarabic.ae/20260704/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-عملية-إنسانية-لتسليم-جثامين-الجنود-الأوكرانيين-في-كونستانتينوفكا-1114948714.html

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