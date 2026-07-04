https://sarabic.ae/20260704/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-عملية-إنسانية-لتسليم-جثامين-الجنود-الأوكرانيين-في-كونستانتينوفكا-1114948714.html

الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا

الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه بعد السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا، أصبحت روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T16:51+0000

2026-07-04T16:51+0000

2026-07-04T17:21+0000

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وجاء في بيان الوزارة: "في أعقاب تحرير القوات الروسية لمدينة كونستانتينوفكا وفرض سيطرتها الكاملة عليها، فإن الجانب الروسي مستعد لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى في هذه المدينة".وأردفت الوزارة في بيانها: "على الجانب الأوكراني إبلاغ القيادة الروسية بقراره عبر قنوات الاتصال القائمة بين الأجهزة المختصة، وذلك قبل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 5 يوليو/ تموز 2026".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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