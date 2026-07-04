https://sarabic.ae/20260704/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-عملية-إنسانية-لتسليم-جثامين-الجنود-الأوكرانيين-في-كونستانتينوفكا-1114948714.html
الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا
الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه بعد السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا، أصبحت روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T16:51+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "في أعقاب تحرير القوات الروسية لمدينة كونستانتينوفكا وفرض سيطرتها الكاملة عليها، فإن الجانب الروسي مستعد لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى في هذه المدينة".وأردفت الوزارة في بيانها: "على الجانب الأوكراني إبلاغ القيادة الروسية بقراره عبر قنوات الاتصال القائمة بين الأجهزة المختصة، وذلك قبل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 5 يوليو/ تموز 2026".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا
16:51 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 17:21 GMT 04.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه بعد السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا، أصبحت روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين الذين قُتلوا في المدينة.
وجاء في بيان الوزارة: "في أعقاب تحرير القوات الروسية لمدينة كونستانتينوفكا وفرض سيطرتها الكاملة عليها، فإن الجانب الروسي مستعد لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى في هذه المدينة".
وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، يُقترح على الجانب الأوكراني وقف قصف مدينة كونستانتينوفكا من الساعة 12:00 حتى 18:00 بتوقيت موسكو يوم 6 يوليو/ تموز 2026".
وأردفت الوزارة في بيانها: "على الجانب الأوكراني إبلاغ القيادة الروسية بقراره عبر قنوات الاتصال القائمة بين الأجهزة المختصة، وذلك قبل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 5 يوليو/ تموز 2026".
وتُعد مدينة كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.