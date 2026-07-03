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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
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الحدث من سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html
بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا
بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ المهام العسكرية وفق خطط هيئة الأركان العامة 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T22:58+0000
2026-07-03T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الزعيم الروسي، بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن روسيا ستنتصر: "لا يساورني أدنى شك".وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية بضمان التنفيذ غير المشروط للمهام بما يتفق تمامًا مع خطة هيئة الأركان العامة.وقال بوتين، خلال اجتماع، موجهًا أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية: "يجب ضمان التنفيذ غير المشروط للمهام وفقًا لمفهوم العملية العسكرية الخاصة الذي وضعته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".وزار الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260703/بوتين-تحرير-133-بلدة-وأكثر-من-3-آلاف-كيلومتر-مربع-منذ-بداية-العام-1114931729.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا

22:58 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ المهام العسكرية وفق خطط هيئة الأركان العامة
وقال الزعيم الروسي، بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن روسيا ستنتصر: "لا يساورني أدنى شك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
21:45 GMT
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية بضمان التنفيذ غير المشروط للمهام بما يتفق تمامًا مع خطة هيئة الأركان العامة.
وقال بوتين، خلال اجتماع، موجهًا أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية: "يجب ضمان التنفيذ غير المشروط للمهام وفقًا لمفهوم العملية العسكرية الخاصة الذي وضعته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".
وزار الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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