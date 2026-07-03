https://sarabic.ae/20260703/بوتين-لا-يساورني-أدنى-شك-في-انتصار-روسيا-1114932140.html

بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا

بوتين: لا يساورني أدنى شك في انتصار روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ المهام العسكرية وفق خطط هيئة الأركان العامة 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T22:58+0000

2026-07-03T22:58+0000

2026-07-03T22:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال الزعيم الروسي، بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن روسيا ستنتصر: "لا يساورني أدنى شك".وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية بضمان التنفيذ غير المشروط للمهام بما يتفق تمامًا مع خطة هيئة الأركان العامة.وقال بوتين، خلال اجتماع، موجهًا أوامره لقادة القوات المسلحة الروسية: "يجب ضمان التنفيذ غير المشروط للمهام وفقًا لمفهوم العملية العسكرية الخاصة الذي وضعته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".وزار الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260703/بوتين-تحرير-133-بلدة-وأكثر-من-3-آلاف-كيلومتر-مربع-منذ-بداية-العام-1114931729.html

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