https://sarabic.ae/20260704/الكرملين-كييف-كانت-واثقة-بأن-تحصينات-كونستانتينوفكا-منيعة-ولكن-الجيش-الروسي-أثبت-العكس-1114948314.html
الكرملين: كييف كانت واثقة بأن تحصينات كونستانتينوفكا منيعة ولكن الجيش الروسي أثبت العكس
الكرملين: كييف كانت واثقة بأن تحصينات كونستانتينوفكا منيعة ولكن الجيش الروسي أثبت العكس
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن أوكرانيا كانت واثقة بأن تحصيناتها في مدينة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية منيعة، ولكن الجيش... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T16:44+0000
2026-07-04T16:44+0000
2026-07-04T16:44+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
العالم
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وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "هذه مناطق محصنة مُلئت بالخرسانة منذ عام 2014، وكان الجانب الأوكراني يعتقد ويثق تمامًا بأنها منيعة. لكن قواتنا أثبتت عكس ذلك".وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجهتين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".وتابع رودسكوي: تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال عملية تحرير كونستانتينوفكا، بلغت هذه الخسائر نحو 13500 عسكري أوكراني، و14 دبابة، و283 مركبة قتالية مدرعة، و1400 مركبة، و200 مدفع ميداني، وثمانية منصات إطلاق صواريخ متعددة.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260704/خبيرة-تركية-السيطرة-على-كونستانتينوفكا-قد-تغير-مسار-العمليات-العسكرية-وتمنح-روسيا-أفضلية-تفاوضية-1114947781.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, العالم
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, العالم
الكرملين: كييف كانت واثقة بأن تحصينات كونستانتينوفكا منيعة ولكن الجيش الروسي أثبت العكس
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن أوكرانيا كانت واثقة بأن تحصيناتها في مدينة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية منيعة، ولكن الجيش الروسي أثبت العكس بتحريره المدينة.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "هذه مناطق محصنة مُلئت بالخرسانة منذ عام 2014، وكان الجانب الأوكراني يعتقد ويثق تمامًا بأنها منيعة. لكن قواتنا أثبتت عكس ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي: "خلال الهجوم، قامت وحدات الاقتحام التابعة لقوات تجمع "الجنوب"، بعد أن أعاقت العدو في معركة السيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة، بتطويق كونستانتينوفكا من الجهتين وتأمين السيطرة النارية على طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى عزل حامية العدو في المدينة بشكل فعّال".
وأضاف رودسكوي: بعد ذلك واصلت قواتنا هجومها داخل حدود المدينة، وسيطرت سيطرة كاملة على كونستانتينوفكا، مشيرا إلى أنه "للحفاظ على كونستانتينوفكا والمناطق المحيطة بها، شكّل العدو قوة كبيرة قوامها سبعة ألوية، ما مجموعه 45 كتيبة، أي ما يصل إلى 15500 عسكري".
وتابع رودسكوي: تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال عملية تحرير كونستانتينوفكا، بلغت هذه الخسائر نحو 13500 عسكري أوكراني، و14 دبابة، و283 مركبة قتالية مدرعة، و1400 مركبة، و200 مدفع ميداني، وثمانية منصات إطلاق صواريخ متعددة.
ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.