https://sarabic.ae/20260704/خبيرة-تركية-السيطرة-على-كونستانتينوفكا-قد-تغير-مسار-العمليات-العسكرية-وتمنح-روسيا-أفضلية-تفاوضية-1114947781.html

خبيرة تركية: السيطرة على كونستانتينوفكا قد تغير مسار العمليات العسكرية وتمنح روسيا أفضلية تفاوضية

خبيرة تركية: السيطرة على كونستانتينوفكا قد تغير مسار العمليات العسكرية وتمنح روسيا أفضلية تفاوضية

سبوتنيك عربي

علّقت الخبيرة التركية في السياسة الخارجية، توبا جيبي، في تصريح لـ"سبوتنيك" بشأن تحرير كونستانتينوفكا، معتبرة أن التطورات الميدانية المرتبطة بالمدينة تحمل... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T16:22+0000

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وقالت جيبي: "إن الإعلان عن السيطرة الكاملة على كونستانتينوفكا يدل على أن روسيا، في إطار هجومها، قد حصلت على أفضلية كبيرة أيضًا في الحرب النفسية"، مشيرة إلى أن "السيطرة على كونستانتينوفكا قادرة على تغيير مسار العمليات العسكرية بشكل عميق".وبينت الخبيرة التركية: "من الناحية العسكرية، تُعد كونستانتينوفكا خط دفاع مهمًا للجيش الأوكراني. وهكذا بتحريرها يكون قد تشكل خط دفاع لدونباس مكون من أربع مدن استراتيجية مترابطة وهي: سلافيانسك، كراماتورسك، دروجكوفكا وكونستانتينوفكا".وتابعت جيبي في تصريحها لـ"سبوتنيك": "ونتيجة لذلك، ستجد الوحدات الأوكرانية الأخرى في الخطوط الأمامية نفسها في حالة عزل لوجستي، وفي حال التراجع سيتعين عليها إعادة بناء خطوط دفاع من الصفر، ما سيوسّع مجال المناورة أمام القوات المدرعة الروسية".وفيما يتعلق بأهمية السيطرة على كونستانتينوفكا في سياق المفاوضات، أضافت: "إن هذا الاختراق سيمنح موسكو أفضلية كبيرة في إطار عملية التفاوض، لأنه يعني اقتراب روسيا من السيطرة الكاملة على إقليم دونباس. إن السيطرة على كونستانتينوفكا لا تكتسب أهمية فقط من حيث توازن القوى في الجبهة، بل أيضًا عاملا قد يساهم في تعميق النقاشات داخل التحالف الغربي بشأن مستقبل السياسة تجاه أوكرانيا".

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