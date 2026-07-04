https://sarabic.ae/20260704/خبير-عسكري-أمريكي-سيطرة-روسيا-على-كونستانتينوفكا-ضربة-موجعة-لمعنويات-واستراتيجية-الجيش-الأوكراني-1114949574.html

خبير عسكري أمريكي: سيطرة روسيا على كونستانتينوفكا ضربة موجعة لمعنويات واستراتيجية الجيش الأوكراني

خبير عسكري أمريكي: سيطرة روسيا على كونستانتينوفكا ضربة موجعة لمعنويات واستراتيجية الجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

قال الخبير العسكري الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، اليوم السبت، إن "سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينوفكا، ستشكّل ضربةً كبيرة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T18:06+0000

2026-07-04T18:06+0000

2026-07-04T18:06+0000

روسيا

العالم

الجيش الروسي

وزارة الدفاع الروسية

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وأضاف راسموسن، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "خسارة المدينة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العمليات، بالنظر إلى ما تحظى به من أهمية عسكرية ولوجستية".كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرًا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, العالم, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية