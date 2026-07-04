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خبير عسكري أمريكي: سيطرة روسيا على كونستانتينوفكا ضربة موجعة لمعنويات واستراتيجية الجيش الأوكراني
خبير عسكري أمريكي: سيطرة روسيا على كونستانتينوفكا ضربة موجعة لمعنويات واستراتيجية الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، اليوم السبت، إن "سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينوفكا، ستشكّل ضربةً كبيرة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T18:06+0000
2026-07-04T18:06+0000
روسيا
العالم
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف راسموسن، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "خسارة المدينة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العمليات، بالنظر إلى ما تحظى به من أهمية عسكرية ولوجستية".كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرًا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260704/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-عملية-إنسانية-لتسليم-جثامين-الجنود-الأوكرانيين-في-كونستانتينوفكا-1114948714.html
https://sarabic.ae/20260704/الكرملين-كييف-كانت-واثقة-بأن-تحصينات-كونستانتينوفكا-منيعة-ولكن-الجيش-الروسي-أثبت-العكس-1114948314.html
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روسيا, العالم, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, العالم, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية

خبير عسكري أمريكي: سيطرة روسيا على كونستانتينوفكا ضربة موجعة لمعنويات واستراتيجية الجيش الأوكراني

18:06 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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قال الخبير العسكري الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، اليوم السبت، إن "سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينوفكا، ستشكّل ضربةً كبيرة لأوكرانيا، وستنعكس سلبًا على معنويات قواتها واستراتيجيتها العسكرية".
وأضاف راسموسن، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "خسارة المدينة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العمليات، بالنظر إلى ما تحظى به من أهمية عسكرية ولوجستية".

وكانت مدينة كونستانتينوفكا تعد مركزًا لوجستيًا، تمر عبره الإمدادات الرئيسية وتتناوب فيه القوات التابعة للتجمع العسكري الأوكراني في منطقة كراماتورسك–سلافيانسك ضمن جمهورية دونيتسك الشعبية.

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كما تُعد كونستانتينوفكا واحدة من أربع مدن حصينة إلى جانب سلافيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا. ونظرًا لأهميتها الاستراتيجية، عملت كييف منذ عام 2014 على إنشاء منظومة واسعة من التحصينات والمواقع الدفاعية المحصنة فيها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير كونستانتينوفكا، حيث أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
ويأتي تحرير المدينة بعد جهود حثيثة للقوات الروسية من أجل تحريرها، من خلال العمليات الهجومية المكثفة وتزامن تحريرها مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه لا يساوره شك في انتصار روسيا، وذلك بعد أن أعلن قائد وحدة الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية المتمركزة في كونستانتينوفكا أن "روسيا ستنتصر" خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
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وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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