https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-الروسية-دول-البلطيق-تلعب-بالنار-بإتاحة-أراضيها-للقيام-بأعمال-معادية-لروسيا-1115003257.html
الخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
الخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا الاتحادية. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T04:24+0000
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وقال غالوزين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بامتثالها لانضباط حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا في سياق النزاع الأوكراني، فإن دول البلطيق تلعب بالنار، وهم يدركون ذلك جيدًا".ويوم أمس الاثنين، حذّر نائب وزير الخارجية الروسي من أن مشاركة لاتفيا في الضربات على الأراضي الروسية "لن تمر دون عواقب". وأشار غالوزين إلى أن موسكو تسجل بدقة نقاط صنع القرار المتعلقة بالاستفزازات ضد المدنيين، وإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف روسية، فضلًا عن مواقع إنتاجها وتجميعها النهائي.وفي وقت لاحق، أفاد المكتب الصحفي للجهاز، بأن إحداثيات مراكز صنع القرار على أراضي لاتفيا، معروفة جيدًا، لافتًا إلى أن عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي لن تحمي المتعاونين مع الإرهابيين من الرد الانتقامي.موسكو: لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروباالخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
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روسيا, دول البلطيق, العالم
الخارجية الروسية: دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا
04:24 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 04:42 GMT 07.07.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن دول البلطيق "تلعب بالنار" بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا الاتحادية.
وقال غالوزين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بامتثالها لانضباط حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا في سياق النزاع الأوكراني، فإن دول البلطيق تلعب بالنار، وهم يدركون ذلك جيدًا".
ويوم أمس الاثنين، حذّر نائب وزير الخارجية الروسي من أن مشاركة لاتفيا في الضربات على الأراضي الروسية "لن تمر دون عواقب".
وأشار غالوزين إلى أن موسكو تسجل بدقة نقاط صنع القرار المتعلقة بالاستفزازات ضد المدنيين، وإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف روسية، فضلًا عن مواقع إنتاجها وتجميعها النهائي.
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أفاد في وقت سابق، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تجري استعدادات لتوجيه سلسلة من الضربات الإرهابية الجديدة على المناطق الخلفية لروسيا، حيث تنوي كييف إطلاق طائرات مسيرة من أراضي دول البلطيق لتقليص زمن وصولها إلى الأهداف.
وفي وقت لاحق، أفاد المكتب الصحفي للجهاز، بأن إحداثيات مراكز صنع القرار على أراضي لاتفيا، معروفة جيدًا، لافتًا إلى أن عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي لن تحمي المتعاونين مع الإرهابيين من الرد الانتقامي.