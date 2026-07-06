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https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-لاتفيا-مخطئة-إذا-كانت-تأمل-بمهاجمة-روسيا-تحت-مظلة-الناتو-1114980628.html
الخارجية الروسية: لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل بمهاجمة روسيا تحت مظلة الناتو
الخارجية الروسية: لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل بمهاجمة روسيا تحت مظلة الناتو
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل في المشاركة بتوجيه ضربات ضد روسيا الاتحادية، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)،... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T05:52+0000
2026-07-06T05:52+0000
روسيا
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وأشار غالوزين إلى تحذير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والذي جاء فيه أن دول البلطيق تعتزم المشاركة في إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية مباشرة من أراضيها، موضحًا أن وجود مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في القواعد العسكرية بلاتفيا، بات أمرًا معروفًا.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "جميع المواقع التي يتم فيها اتخاذ القرارات لتنظيم استفزازات ضد المدنيين والبنية التحتية في روسيا، وكذلك مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية أو التي يُزعم أنها أوكرانية، فضلًا عن إنتاج الطائرات المسيرة، بغض النظر عن ولايتها القضائية، يتم تسجيلها بعناية".وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أفاد في وقت سابق، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية الجديدة ضد المناطق الخلفية لروسيا، حيث تخطط كييف لإطلاق طائرات مسيرة من دول البلطيق لتقليص زمن الطيران.ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي، حلّقت طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مرارًا فوق دول البلطيق. إلا أن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا نفت منحها أوكرانيا أي تصريح باستخدام مجالها الجوي لشنّ هجمات على روسيا. ووجّهت موسكو تحذيرًا خاصًا إلى ريغا وفيلنيوس وتالين بهذا الشأن.إعلام: الناتو يتبنى ممارسات تشبه أساليب هتلر في الحرب العالمية الثانيةزاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
https://sarabic.ae/20260704/موسكو-تدين-خطط-لاتفيا-لإنشاء-مصنع-لإنتاج-المسيرات-بالاشتراك-مع-أوكرانيا-على-حدود-روسيا-1114934344.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل بمهاجمة روسيا تحت مظلة الناتو

05:52 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن لاتفيا مخطئة إذا كانت تأمل في المشاركة بتوجيه ضربات ضد روسيا الاتحادية، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون عواقب.
وأشار غالوزين إلى تحذير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والذي جاء فيه أن دول البلطيق تعتزم المشاركة في إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية مباشرة من أراضيها، موضحًا أن وجود مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في القواعد العسكرية بلاتفيا، بات أمرًا معروفًا.

وقال غالوزين لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "إذا كانت ريغا تعتقد بسذاجة أنها تستطيع، تحت مظلة الناتو المزعومة وذريعة الدفاع عن النفس، المشاركة دون عواقب في الاستفزازات العسكرية المناهضة لروسيا والهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف ضد مواطنينا، فهي مخطئة تمامًا".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "جميع المواقع التي يتم فيها اتخاذ القرارات لتنظيم استفزازات ضد المدنيين والبنية التحتية في روسيا، وكذلك مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية أو التي يُزعم أنها أوكرانية، فضلًا عن إنتاج الطائرات المسيرة، بغض النظر عن ولايتها القضائية، يتم تسجيلها بعناية".
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وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أفاد في وقت سابق، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية الجديدة ضد المناطق الخلفية لروسيا، حيث تخطط كييف لإطلاق طائرات مسيرة من دول البلطيق لتقليص زمن الطيران.

وأشار الجهاز لاحقًا إلى أن إحداثيات مراكز صنع القرار في لاتفيا معروفة تمامًا، وأن عضوية البلاد في حلف الناتو لن تحمي شركاء الإرهابيين من الرد الانتقامي.

ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي، حلّقت طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مرارًا فوق دول البلطيق. إلا أن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا نفت منحها أوكرانيا أي تصريح باستخدام مجالها الجوي لشنّ هجمات على روسيا. ووجّهت موسكو تحذيرًا خاصًا إلى ريغا وفيلنيوس وتالين بهذا الشأن.
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