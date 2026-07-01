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زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأريعاء، بأن إستونيا متواطئة في الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف على مدينة سان بطرسبورغ... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، معلقة على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول، بشأن مساعدة كييف في الهجمات على سان بطرسبورغ: "متواطئون في الهجوم الإرهابي... دعم الإرهابيين ليس بالأمر الجديد على النخبة السياسية الإستونية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في السابع من مايو/ أيار الماضي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأكدت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة السادسة، بعد دخولها المجال الجوي الروسي، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
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زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
11:14 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 01.07.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأريعاء، بأن إستونيا متواطئة في الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف على مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، معلقة على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول، بشأن مساعدة كييف في الهجمات على سان بطرسبورغ: "متواطئون في الهجوم الإرهابي... دعم الإرهابيين ليس بالأمر الجديد على النخبة السياسية الإستونية".
وتابعت: "ففي تسعينيات القرن الماضي، قدّمت إستونيا دعمًا قويًا للإرهابي دوداييف، وعصابته في شمال القوقاز".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في السابع من مايو/ أيار الماضي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأضافت أن أجهزة الاستطلاع الإلكتروني التابعة للجيش الروسي وقوات الدفاع الجوي، رصدت مجموعة من 6 طائرات مسيرة في المجال الجوي لجمهورية لاتفيا، وفي حوالي الساعة 4 صباحًا، اختفت علامات 5 من الطائرات الـ6، التي تم رصدها في منطقة مدينة ريزيكني شرقي لاتفيا.
وأكدت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة السادسة، بعد دخولها المجال الجوي الروسي، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.