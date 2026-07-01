زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260701/زاخاروفا-معلقة-على-مساعدة-تالين-لكييف-في-هجمات-سان-بطرسبورغ-متواطئون-في-الهجوم-الإرهابي-1114859106.html
زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأريعاء، بأن إستونيا متواطئة في الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف على مدينة سان بطرسبورغ... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T11:14+0000
2026-07-01T11:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، معلقة على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول، بشأن مساعدة كييف في الهجمات على سان بطرسبورغ: "متواطئون في الهجوم الإرهابي... دعم الإرهابيين ليس بالأمر الجديد على النخبة السياسية الإستونية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في السابع من مايو/ أيار الماضي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأكدت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة السادسة، بعد دخولها المجال الجوي الروسي، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
https://sarabic.ae/20260629/زاخاروفا-عناصر-جيش-المتمردين-الأوكراني-نازيون-متمرسون-1114821497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي

11:14 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 01.07.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأريعاء، بأن إستونيا متواطئة في الهجوم الإرهابي الذي نفذته كييف على مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، معلقة على تصريحات مستشار الرئيس الإستوني ماديس رول، بشأن مساعدة كييف في الهجمات على سان بطرسبورغ: "متواطئون في الهجوم الإرهابي... دعم الإرهابيين ليس بالأمر الجديد على النخبة السياسية الإستونية".

وتابعت: "ففي تسعينيات القرن الماضي، قدّمت إستونيا دعمًا قويًا للإرهابي دوداييف، وعصابته في شمال القوقاز".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
زاخاروفا: عناصر "جيش المتمردين الأوكراني" نازيون متمرسون
29 يونيو, 17:04 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في السابع من مايو/ أيار الماضي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت منشآت البنية التحتية المدنية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأضافت أن أجهزة الاستطلاع الإلكتروني التابعة للجيش الروسي وقوات الدفاع الجوي، رصدت مجموعة من 6 طائرات مسيرة في المجال الجوي لجمهورية لاتفيا، وفي حوالي الساعة 4 صباحًا، اختفت علامات 5 من الطائرات الـ6، التي تم رصدها في منطقة مدينة ريزيكني شرقي لاتفيا.
وأكدت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة السادسة، بعد دخولها المجال الجوي الروسي، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала