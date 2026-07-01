https://sarabic.ae/20260701/لافروف-الغرب-يحاول-تبييض-صورة-نظام-كييف-رغم-جرائمه-المستمرة-ضد-الإنسانية-1114858159.html
لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية يوميا. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش: "تتجلى هذه المحاولات بوضوح في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدول الغربية بكل الوسائل تبييض نظام كييف وحمايته، وهو الذي يرتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانية
10:01 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 01.07.2026)
يتبع
صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية يوميا.
وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش: "تتجلى هذه المحاولات بوضوح في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدول الغربية بكل الوسائل تبييض نظام كييف وحمايته، وهو الذي يرتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية".