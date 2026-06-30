https://sarabic.ae/20260630/لافروف-يبحث-مع-وزير-الخارجية-البحريني-الوضع-في-منطقة-الخليج-1114848393.html
لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج
لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أجريا محادثة هاتفية ناقشا فيها... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T19:34+0000
2026-06-30T19:34+0000
2026-06-30T19:34+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية نشر على موقعها الرسمي: "ركزت المحادثة على التطورات في منطقة الخليج. وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح التزاماً تاماً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء النزاع العسكري، في 17 حزيران/ يونيو".وأفادت الخارجية الروسية، يوم 11 يونيو/ حزيران، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، شددا خلال محادثاتهما في موسكو على أهمية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول المفهوم الروسي المحدث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج.
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الإيرانية-لا-مفاوضات-مع-واشنطن-إلا-بعد-تنفيذ-البند-الأول-من-مذكرة-التفاهم-1114845543.html
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روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أجريا محادثة هاتفية ناقشا فيها الوضع في منطقة الخليج.
وجاء في بيان وزارة الخارجية نشر على موقعها الرسمي: "ركزت المحادثة على التطورات في منطقة الخليج. وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح التزاماً تاماً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء النزاع العسكري، في 17 حزيران/ يونيو".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق في مناقشة قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأفادت الخارجية الروسية، يوم 11 يونيو/ حزيران، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، شددا خلال محادثاتهما في موسكو على أهمية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، أكد وزيرا الخارجية على أهمية استعادة الملاحة المستقرة ودون عوائق والآمنة في مضيق هرمز بسرعة، وهو أمر ذو أهمية حيوية للاقتصاد العالمي".
وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول المفهوم الروسي المحدث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج.