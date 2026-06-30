لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/لافروف-يبحث-مع-وزير-الخارجية-البحريني-الوضع-في-منطقة-الخليج-1114848393.html
لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج
لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أجريا محادثة هاتفية ناقشا فيها... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T19:34+0000
2026-06-30T19:34+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073401989_0:0:3393:1909_1920x0_80_0_0_64d8274308b518f4459fceb50cbef143.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية نشر على موقعها الرسمي: "ركزت المحادثة على التطورات في منطقة الخليج. وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح التزاماً تاماً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء النزاع العسكري، في 17 حزيران/ يونيو".وأفادت الخارجية الروسية، يوم 11 يونيو/ حزيران، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، شددا خلال محادثاتهما في موسكو على أهمية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول المفهوم الروسي المحدث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج.
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الإيرانية-لا-مفاوضات-مع-واشنطن-إلا-بعد-تنفيذ-البند-الأول-من-مذكرة-التفاهم-1114845543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073401989_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_57fb0d6313a48b2d7b29db09c1bb0ba5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي

لافروف يبحث مع وزير الخارجية البحريني الوضع في منطقة الخليج

19:34 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أجريا محادثة هاتفية ناقشا فيها الوضع في منطقة الخليج.
وجاء في بيان وزارة الخارجية نشر على موقعها الرسمي: "ركزت المحادثة على التطورات في منطقة الخليج. وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح التزاماً تاماً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء النزاع العسكري، في 17 حزيران/ يونيو".

وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق في مناقشة قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم
17:56 GMT
وأفادت الخارجية الروسية، يوم 11 يونيو/ حزيران، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، شددا خلال محادثاتهما في موسكو على أهمية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، أكد وزيرا الخارجية على أهمية استعادة الملاحة المستقرة ودون عوائق والآمنة في مضيق هرمز بسرعة، وهو أمر ذو أهمية حيوية للاقتصاد العالمي".

وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول المفهوم الروسي المحدث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала