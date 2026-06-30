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الخارجية الروسية: رفض ألمانيا الغاز الروسي يدمر بنيتها التحتية للطاقة

الخارجية الروسية: رفض ألمانيا الغاز الروسي يدمر بنيتها التحتية للطاقة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T13:22+0000

2026-06-30T13:22+0000

2026-06-30T13:22+0000

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وقالت زاخاروفا حول الموضوع: "دمرت ألمانيا بنية الطاقة في صناعتها بخضوعها الأعمى وغير المدروس لأجندة معادية لروسيا، حيث خسرت أسواقا تهيمن عليها الآن دول الأغلبية العالمية".وأشارت إلى أن ألمانيا تدفع ثمن قرارات الآخرين من مصالحها الخاصة، وعندما ينهار الاقتصاد، تبدأ برلين في لعب ورقة المغامرات السياسية.وتابعت: "إذا سألتم: أليست ألمانيا الوحيدة التي تعاني من مشاكل؟ فأنا أوافق. لكن كما يقال، ثمة فرق بسيط، إذ لم تكن روسيا أو أغلبية العالم من أعلنت الحرب لإعادة تشكيل العالم تحت راية العقوبات والقرصنة والسرقة، بل كان الغرب، وبرلين لم تكن آخر من انضمّ إلى هذه الحرب".ونشرت زاخاروفا بيانات من معهد "لايبنيز" للأبحاث الاقتصادية عبر قناتها في "تلغرام". وكشفت البيانات أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، حيث سُجّلت 4573 حالة إفلاس لشركات ومؤسسات، والذي يعد أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2005.حزب "البديل" الألماني المعارض: رفض التعاون مع روسيا يخرج بلادنا من مصاف الاقتصادات الرائدة في العالمأزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا

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