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حزب "البديل" الألماني المعارض: رفض التعاون مع روسيا يخرج بلادنا من مصاف الاقتصادات الرائدة في العالم

حزب "البديل" الألماني المعارض: رفض التعاون مع روسيا يخرج بلادنا من مصاف الاقتصادات الرائدة في العالم

سبوتنيك عربي

صرّح يورغ أوربان، رئيس فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في ولاية ساكسونيا الفيدرالية، بأن تخلي ألمانيا عن التعاون مع روسيا، سيؤدي إلى خروجها من مصاف الاقتصادات... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال أوربان، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، حول ما إذا كان رفض التعاون مع روسيا الاتحادية قد يكلف ألمانيا مكانتها بين الاقتصادات الرائدة في العالم: "بالتأكيد، وهذا معروف منذ فترة طويلة".وتابع: "الارتباط مع آسيا مهم للغاية لأن هناك مناطق متنامية هناك".وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد أن "القوى العاقلة في ألمانيا تدرك جيدا ضرورة استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب التيار الشمالي".وتابع: "الشعب الألماني يفهم اليوم أنه بسبب الحرمان من الطاقة الروسية الأكثر موثوقية والأرخص سعرًا، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %".دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسيةرئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاوية

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