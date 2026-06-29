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المفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
المفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي، لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت كايسا لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، تقل الاحتياطيات بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%".وكانت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 604 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، ارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا خلال شهر مارس/آذار بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير/شباط، وذلك نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تجاوز السعر للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2023 مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب.دميترييف: سبب نقص الطاقة لمكيفات الهواء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو التخلي عن الطاقة الروسيةأزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
المفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي، لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة.
وقالت كايسا لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، تقل الاحتياطيات بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%".
وكانت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 604 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
بدأت أسعار الغاز الأوروبية لعقود يوليو/تموز، التداول عند 589.2 دولارًا لكل ألف متر مكعب، ثم تراجعت إلى 579.7 دولارًا قبل أن ترتفع إلى 607 دولارات.
ووفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، ارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا خلال شهر مارس/آذار بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير/شباط، وذلك نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تجاوز السعر للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2023 مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب.