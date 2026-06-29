https://sarabic.ae/20260629/دميترييف-نقص-الطاقة-لمكيفات-الهواء-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-بسبب-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-1114797748.html

دميترييف: سبب نقص الطاقة لمكيفات الهواء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو التخلي عن الطاقة الروسية

دميترييف: سبب نقص الطاقة لمكيفات الهواء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو التخلي عن الطاقة الروسية

سبوتنيك عربي

أكد الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف أن دول أوروبا وبريطانيا تواجه خلال الحر الشديد نقصا حادا في الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء، نتيجة تخليها عن... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T04:58+0000

2026-06-29T04:58+0000

2026-06-29T04:59+0000

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شهدت أوروبا في منتصف شهر يونيو طقساً حاراً بشكل غير معتاد. في العديد من البلدان، وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وفي بعض الأماكن تجاوزت هذا الرقم.كتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يملك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء الضرورية لإنقاذ الأرواح، لأنهم رفضوا الطاقة الروسية الموثوقة وبأسعار معقولة".شهدت أوروبا في منتصف شهر يونيو طقساً حاراً بشكل غير معتاد. في العديد من البلدان، وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وفي بعض الأماكن تجاوزت هذا الرقم.في وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن إشعار وُجّه للموظفين، أن أجهزة التكييف أُطفئت يوم الجمعة في الطوابق من الأول إلى السابع من مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بسبب الحرارة الشديدة. إلا أن هذا الإجراء لم يشمل الطوابق التي تعمل بها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والعديد من المفوضين الأوروبيين. وكما أشارت الصحيفة، شبّه موظفو المفوضية الأوروبية هذا الوضع بـ"الإقطاع" ووصفوه بـ"العار". أكدت موسكو مراراً وتكراراً أن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، الأمر الذي سيضعها في تبعية جديدة وأكثر حدة بسبب ارتفاع الأسعار. كما زعمت موسكو أن من رفضوا الشراء ما زالوا يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقر

https://sarabic.ae/20260628/موجة-الحر-تودي-بحياة-1300-شخص-في-أوروبا-خلال-أسبوع-1114784769.html

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