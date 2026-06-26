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دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقر
دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن موجات الحر الشديد والجفاف التي ضربت أوروبا خلال الـ18 عاما الماضية، أدت إلى دفع نحو 5.6 مليون شخص إضافي إلى العيش على حافة الفقر، نتيجة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T14:22+0000
2026-06-26T14:22+0000
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وبحسب الباحثين في الدراسة التي أجراها علماء ألمان، ونُشرت في مجلة "Science Direct" علمية، فإن يوم واحد يجمع بين ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة وجفاف قد يؤدي إلى تراجع دخل الأسر بنحو 2.9%، بينما يتسبب كل من الحر والجفاف منفصلين في انخفاضات أقل حدة في الدخل. وأشار البحث إلى أن سكان مدريد ووسط إسبانيا والمجر وإيطاليا هم الأكثر تأثرا، بسبب تكرار موجات الحر والجفاف في تلك المناطق.وفي سياق متصل، تشهد دول أوروبية موجة حر قياسية، إذ سجّلت سويسرا درجات حرارة هي الأعلى منذ نحو 80 عاما، فيما أعلنت فرنسا حالة اليقظة القصوى في 72 إقليما، وبلغت الحرارة في جنوب إنجلترا 36.1 درجة مئوية، محطمة أرقاما قياسية لشهر يونيو/ حزيران الجاري. كما أصدرت النمسا "تحذيرات حمراء" من موجة الحر، وسط اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.
https://sarabic.ae/20260624/ليس-الحر-فقط-علماء-يكشفون-الأسباب-الحقيقية-وراء-الصداع-الصيفي-1114660501.html
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دراسة: الحر الشديد في أوروبا يدفع 5.6 مليون شخص إضافي نحو الفقر

14:22 GMT 26.06.2026
© REUTERS Remo Casilliسياح وسكان يواجهون موجة الحر في روما برذاذ الماء قرب الكولوسيوم، روما، إيطاليا، 26 يونيو/ حزيران 2026
سياح وسكان يواجهون موجة الحر في روما برذاذ الماء قرب الكولوسيوم، روما، إيطاليا، 26 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© REUTERS Remo Casilli
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن موجات الحر الشديد والجفاف التي ضربت أوروبا خلال الـ18 عاما الماضية، أدت إلى دفع نحو 5.6 مليون شخص إضافي إلى العيش على حافة الفقر، نتيجة تراجع دخل الأسر وارتفاع الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وبحسب الباحثين في الدراسة التي أجراها علماء ألمان، ونُشرت في مجلة "Science Direct" علمية، فإن يوم واحد يجمع بين ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة وجفاف قد يؤدي إلى تراجع دخل الأسر بنحو 2.9%، بينما يتسبب كل من الحر والجفاف منفصلين في انخفاضات أقل حدة في الدخل.
وأشار البحث إلى أن سكان مدريد ووسط إسبانيا والمجر وإيطاليا هم الأكثر تأثرا، بسبب تكرار موجات الحر والجفاف في تلك المناطق.
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
ليس الحر فقط.. علماء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء "الصداع الصيفي"
24 يونيو, 13:20 GMT
وفي سياق متصل، تشهد دول أوروبية موجة حر قياسية، إذ سجّلت سويسرا درجات حرارة هي الأعلى منذ نحو 80 عاما، فيما أعلنت فرنسا حالة اليقظة القصوى في 72 إقليما، وبلغت الحرارة في جنوب إنجلترا 36.1 درجة مئوية، محطمة أرقاما قياسية لشهر يونيو/ حزيران الجاري.
كما أصدرت النمسا "تحذيرات حمراء" من موجة الحر، وسط اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.
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