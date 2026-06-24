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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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ليس الحر فقط.. علماء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء "الصداع الصيفي"
ليس الحر فقط.. علماء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء "الصداع الصيفي"
سبوتنيك عربي
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلاحظ كثيرون تكرار نوبات الصداع بشكل أكبر مقارنة ببقية فصول العام، وهي حالة يطلق عليها الأطباء مصطلح "الصداع الصيفي". 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:20+0000
2026-06-24T13:20+0000
فصل الصيف
صداع نصفي
الشمس
الحر
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ورغم أن الصداع قد يحدث في أي وقت، فإن أجواء الصيف وما يصاحبها من تغيرات في نمط الحياة تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، ويرى مختصون أن هناك أربعة عوامل رئيسية تقف وراء معظم حالات الصداع خلال الصيف.كما تلعب وضعية الجسم الخاطئة دورًا مهمًا في زيادة الصداع، خاصة مع قضاء ساعات طويلة في استخدام الهواتف الذكية أو الجلوس بوضعيات غير صحية أثناء فترات الراحة والإجازات، ويؤدي ذلك إلى توتر عضلات الرقبة والكتفين، ما ينعكس على شكل صداع متكرر وآلام في الرأس.كما أن بعض الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة ومحسنات النكهة ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالصداع لدى البعض.ويؤكد الخبراء أن الوقاية من الصداع الصيفي تبدأ بخطوات بسيطة، تشمل شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، والحفاظ على وضعية جسم سليمة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن.
https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-علاقة-الأطعمة-الفائقة-المعالجة-بخطر-الإصابة-بالخرف-والصداع-النصفي-1110426653.html
https://sarabic.ae/20250711/دراسة-تكشف-تأثير-حالة-الطقس-على-الصداع-النصفي-وطرق-تخفيف-آلامه-1102583098.html
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فصل الصيف, صداع نصفي, الشمس, الحر
فصل الصيف, صداع نصفي, الشمس, الحر

ليس الحر فقط.. علماء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء "الصداع الصيفي"

13:20 GMT 24.06.2026
© Fotolia / Viacheslav Iakobchukامرأة تعاني من الصداع النصفي
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
تابعنا عبر
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلاحظ كثيرون تكرار نوبات الصداع بشكل أكبر مقارنة ببقية فصول العام، وهي حالة يطلق عليها الأطباء مصطلح "الصداع الصيفي".
ورغم أن الصداع قد يحدث في أي وقت، فإن أجواء الصيف وما يصاحبها من تغيرات في نمط الحياة تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، ويرى مختصون أن هناك أربعة عوامل رئيسية تقف وراء معظم حالات الصداع خلال الصيف.
في الصدارة يأتي التعرض المباشر لأشعة الشمس الساطعة، التي تعد محفزًا معروفًا لنوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين للضوء، حيث قد يؤدي التعرض للشمس لفترات قصيرة إلى الشعور بآلام الرأس أو تفاقمها.
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كما تلعب وضعية الجسم الخاطئة دورًا مهمًا في زيادة الصداع، خاصة مع قضاء ساعات طويلة في استخدام الهواتف الذكية أو الجلوس بوضعيات غير صحية أثناء فترات الراحة والإجازات، ويؤدي ذلك إلى توتر عضلات الرقبة والكتفين، ما ينعكس على شكل صداع متكرر وآلام في الرأس.
وتبرز التغذية غير المتوازنة كعامل آخر لا يقل أهمية، إذ إن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة أو إهمال مواعيد الوجبات قد يسبب اضطرابات في مستويات السكر بالدم، الأمر الذي قد يحفز نوبات الصداع لدى كثير من الأشخاص.
كما أن بعض الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة ومحسنات النكهة ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالصداع لدى البعض.
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أما السبب الأكثر شيوعًا خلال فصل الصيف هو الجفاف وقلة شرب الماء، فارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق يؤديان إلى فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل، ما ينعكس مباشرة على وظائف الدماغ والجسم ويزيد احتمالات الإصابة بالصداع والشعور بالإرهاق والدوار.
ويؤكد الخبراء أن الوقاية من الصداع الصيفي تبدأ بخطوات بسيطة، تشمل شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، والحفاظ على وضعية جسم سليمة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن.
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