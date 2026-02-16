https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-علاقة-الأطعمة-الفائقة-المعالجة-بخطر-الإصابة-بالخرف-والصداع-النصفي-1110426653.html
علماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي
علماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس من جامعة سيتشينوف وفق نتائج البحث العلمي، اليوم الاثنين، أن خطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي والاكتئاب يزداد مع استهلاك الأطعمة الفائقة... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T15:31+0000
2026-02-16T15:31+0000
2026-02-16T15:31+0000
مجتمع
روسيا
علم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092445502_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_efd2653f81a1dbb58e7b602fba88d132.jpg
ونشر الأستاذ ورئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في معهد التعليم المهني، أليكسي دانيلوف، والمساعدة في قسم علم وظائف الأعضاء المرضية، أناستاسيا باداييفا، مع زملائهما، الدراسة العلمية حول تأثير المأكولات على الأمراض العصبية في مجلة "Q1 Nutrients" ذات التصنيف العالمي، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة.وأظهرت الدراسة أن "تناول الأطعمة الفائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والمعكرونة السريعة التحضير والنقانق والزبادي المحلاة والعديد من الأطعمة المجمدة الجاهزة، يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب والصداع النصفي".وأضافت أن الأطعمة الفائقة المعالجة والدهون المتحولة والسكريات المضافة تخل عمل الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ونتيجة لإخلال عمل الميتوكوندريا، تتضرر الخلايا وبما في ذلك الخلايا العصبية ويؤدي ذلك إلى التدهور السريع والسكر ومرض ألزهايمر.وشددت الدراسة على أن عمل النظام ذو الصلة الثنائية بين الجهاز الهضمي والدماغ يختل إثر العادات الغذائية الضارة، مشيرة إلى أن عدم توازن البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة يسهم في الالتهاب العصبي ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.
https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-مراكز-إدارة-التنظيم-الحراري-لجسم-الإنسان-1110410268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092445502_745:0:3476:2048_1920x0_80_0_0_487e34d1ac3d26cda71f7240e4eb4ef7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علم, الصحة
علماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي
اكتشف علماء روس من جامعة سيتشينوف وفق نتائج البحث العلمي، اليوم الاثنين، أن خطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي والاكتئاب يزداد مع استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة.
ونشر الأستاذ ورئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في معهد التعليم المهني، أليكسي دانيلوف، والمساعدة في قسم علم وظائف الأعضاء المرضية، أناستاسيا باداييفا، مع زملائهما، الدراسة العلمية حول تأثير المأكولات على الأمراض العصبية في مجلة "Q1 Nutrients" ذات التصنيف العالمي، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة.
وأظهرت الدراسة أن "تناول الأطعمة الفائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والمعكرونة السريعة التحضير والنقانق والزبادي المحلاة والعديد من الأطعمة المجمدة الجاهزة، يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب والصداع النصفي".
وأضافت أن الأطعمة الفائقة المعالجة والدهون المتحولة والسكريات المضافة تخل عمل الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ونتيجة لإخلال عمل الميتوكوندريا، تتضرر الخلايا وبما في ذلك الخلايا العصبية ويؤدي ذلك إلى التدهور السريع والسكر ومرض ألزهايمر.
وشددت الدراسة على أن عمل النظام ذو الصلة الثنائية بين الجهاز الهضمي والدماغ يختل إثر العادات الغذائية الضارة، مشيرة إلى أن عدم توازن البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة يسهم في الالتهاب العصبي ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.