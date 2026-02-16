علماء روس يكتشفون علاقة الأطعمة الفائقة المعالجة بخطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي

عربي
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ونشر الأستاذ ورئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في معهد التعليم المهني، أليكسي دانيلوف، والمساعدة في قسم علم وظائف الأعضاء المرضية، أناستاسيا باداييفا، مع زملائهما، الدراسة العلمية حول تأثير المأكولات على الأمراض العصبية في مجلة "Q1 Nutrients" ذات التصنيف العالمي، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة.وأظهرت الدراسة أن "تناول الأطعمة الفائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والمعكرونة السريعة التحضير والنقانق والزبادي المحلاة والعديد من الأطعمة المجمدة الجاهزة، يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب والصداع النصفي".وأضافت أن الأطعمة الفائقة المعالجة والدهون المتحولة والسكريات المضافة تخل عمل الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ونتيجة لإخلال عمل الميتوكوندريا، تتضرر الخلايا وبما في ذلك الخلايا العصبية ويؤدي ذلك إلى التدهور السريع والسكر ومرض ألزهايمر.وشددت الدراسة على أن عمل النظام ذو الصلة الثنائية بين الجهاز الهضمي والدماغ يختل إثر العادات الغذائية الضارة، مشيرة إلى أن عدم توازن البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة يسهم في الالتهاب العصبي ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.
اكتشف علماء روس من جامعة سيتشينوف وفق نتائج البحث العلمي، اليوم الاثنين، أن خطر الإصابة بالخرف والصداع النصفي والاكتئاب يزداد مع استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة.
ونشر الأستاذ ورئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في معهد التعليم المهني، أليكسي دانيلوف، والمساعدة في قسم علم وظائف الأعضاء المرضية، أناستاسيا باداييفا، مع زملائهما، الدراسة العلمية حول تأثير المأكولات على الأمراض العصبية في مجلة "Q1 Nutrients" ذات التصنيف العالمي، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة.
وأظهرت الدراسة أن "تناول الأطعمة الفائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والمعكرونة السريعة التحضير والنقانق والزبادي المحلاة والعديد من الأطعمة المجمدة الجاهزة، يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب والصداع النصفي".
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان
10:35 GMT
وأضافت أن الأطعمة الفائقة المعالجة والدهون المتحولة والسكريات المضافة تخل عمل الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، ونتيجة لإخلال عمل الميتوكوندريا، تتضرر الخلايا وبما في ذلك الخلايا العصبية ويؤدي ذلك إلى التدهور السريع والسكر ومرض ألزهايمر.
وشددت الدراسة على أن عمل النظام ذو الصلة الثنائية بين الجهاز الهضمي والدماغ يختل إثر العادات الغذائية الضارة، مشيرة إلى أن عدم توازن البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة يسهم في الالتهاب العصبي ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.
