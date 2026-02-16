علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان

10:35 GMT 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jarosław Kwoczałaميزان حرارة
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Jarosław Kwoczała
أفاد معهد علوم الخلايا والوراثة لفرع سيبيريا لدى الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، بأن علماءه اكتشفوا "مراكز إدارة" التنظيم الحراري للإنسان، وقد يساعد في اختيار المناخ المناسب للجميع في المستقبل.
التنطيم الحراري هو واحد من وظائف جسم الإنسان والحيوانات ذوات الدام الحار ويضمن استقرار حرارة الجسم خلال تغييرات البيئة الخارجية استنادا إلى عمليات بعض الأنظمة. ويتضمن التنظيم الحراري الشبكة المعقدة من مئات الجزيئات المتفاعلة.

وقال المعهد العلمي في بيان: "أنشأ العلماء قاعدة المعرفة الشاملة الأولى التي جمعت كل الجينات والبروتينات وجزيئات الحمض النووي ريبوزي "إر إن إي" (RNA) تشارك في عملية التنظيم الحراري. ويسمح تحليل الأربطة بين عناصر الشبكة أن نظهر "مراكز" رئيسية للتنظيم الحراري وهي الآليات الجزيئية التي تضمن إمكانية الجسم للتكيف مع البرد أو الدفء".

وأوضحت الباحثة الأولى في المعهد العلمي، إيلينا إغناتيفا، أن نتيجة الاكتشاف الرئيسية هي تحليل البيانات الوظيفي، ووضع العلماء أولويات وأثبتوا الأهمية العامة للجينات والبروتينات وRNA في تكييف الإنسان أو الحيوان مع تغييرات الطقس.
ويعتقد الخبراء أن إنشاء هذه القاعدة قد يكون مفيدا لتقدير إمكانية الإنسان للتكيف مع ظروف الطقس القاسية، مثلا خلال العمل في المنطقة القطبية الشمالية أو في مناطق ذات المناخ الحار.
