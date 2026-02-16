https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-مراكز-إدارة-التنظيم-الحراري-لجسم-الإنسان-1110410268.html
علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان
علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان
سبوتنيك عربي
أفاد معهد علوم الخلايا والوراثة لفرع سيبيريا لدى الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، بأن علماءه اكتشفوا "مراكز إدارة" التنظيم الحراري للإنسان، وقد يساعد... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T10:35+0000
2026-02-16T10:35+0000
2026-02-16T10:35+0000
روسيا
علم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/17/1100899638_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a5a3bd0637869e996c585b198b88ce81.jpg
التنطيم الحراري هو واحد من وظائف جسم الإنسان والحيوانات ذوات الدام الحار ويضمن استقرار حرارة الجسم خلال تغييرات البيئة الخارجية استنادا إلى عمليات بعض الأنظمة. ويتضمن التنظيم الحراري الشبكة المعقدة من مئات الجزيئات المتفاعلة.وأوضحت الباحثة الأولى في المعهد العلمي، إيلينا إغناتيفا، أن نتيجة الاكتشاف الرئيسية هي تحليل البيانات الوظيفي، ووضع العلماء أولويات وأثبتوا الأهمية العامة للجينات والبروتينات وRNA في تكييف الإنسان أو الحيوان مع تغييرات الطقس.ويعتقد الخبراء أن إنشاء هذه القاعدة قد يكون مفيدا لتقدير إمكانية الإنسان للتكيف مع ظروف الطقس القاسية، مثلا خلال العمل في المنطقة القطبية الشمالية أو في مناطق ذات المناخ الحار.
https://sarabic.ae/20260213/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتسريع-عملية-ترميم-الأنسجة--1110325475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/17/1100899638_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_673c9f68633cf2301abc16a702b63f86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علم
علماء روس يكتشفون مراكز إدارة التنظيم الحراري لجسم الإنسان
أفاد معهد علوم الخلايا والوراثة لفرع سيبيريا لدى الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الاثنين، بأن علماءه اكتشفوا "مراكز إدارة" التنظيم الحراري للإنسان، وقد يساعد في اختيار المناخ المناسب للجميع في المستقبل.
التنطيم الحراري هو واحد من وظائف جسم الإنسان والحيوانات ذوات الدام الحار ويضمن استقرار حرارة الجسم خلال تغييرات البيئة الخارجية استنادا إلى عمليات بعض الأنظمة. ويتضمن التنظيم الحراري الشبكة المعقدة من مئات الجزيئات المتفاعلة.
وقال المعهد العلمي في بيان: "أنشأ العلماء قاعدة المعرفة الشاملة الأولى التي جمعت كل الجينات والبروتينات وجزيئات الحمض النووي ريبوزي "إر إن إي" (RNA) تشارك في عملية التنظيم الحراري. ويسمح تحليل الأربطة بين عناصر الشبكة أن نظهر "مراكز" رئيسية للتنظيم الحراري وهي الآليات الجزيئية التي تضمن إمكانية الجسم للتكيف مع البرد أو الدفء".
وأوضحت الباحثة الأولى في المعهد العلمي، إيلينا إغناتيفا، أن نتيجة الاكتشاف الرئيسية هي تحليل البيانات الوظيفي، ووضع العلماء أولويات وأثبتوا الأهمية العامة للجينات والبروتينات وRNA في تكييف الإنسان أو الحيوان مع تغييرات الطقس.
ويعتقد الخبراء أن إنشاء هذه القاعدة قد يكون مفيدا لتقدير إمكانية الإنسان للتكيف مع ظروف الطقس القاسية، مثلا خلال العمل في المنطقة القطبية الشمالية أو في مناطق ذات المناخ الحار.