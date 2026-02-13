https://sarabic.ae/20260213/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتسريع-عملية-ترميم-الأنسجة--1110325475.html
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
13.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد باحثو الجامعة الروسية بأن المواد النشطة بيولوجيًا، التي تفرزها الخلايا الجذعية الوسيطة من الأنسجة الدهنية البشرية قادرة على تحويل الخلايا المناعية من حالة الالتهاب إلى حالة الترميم.ووفقًا لهم، يمكن لهذه التقنية تحسين عملية زرع المواد الحيوية وتعزيز ترميم الأنسجة في الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي.علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعافالعلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
10:32 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 13.02.2026)
أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الروسية أن علماء الجامعة اكتشفوا طريقة للحد من الالتهابات وتسريع ترميم الأنسجة البشرية.
وأفاد باحثو الجامعة الروسية بأن المواد النشطة بيولوجيًا، التي تفرزها الخلايا الجذعية الوسيطة من الأنسجة الدهنية البشرية قادرة على تحويل الخلايا المناعية من حالة الالتهاب إلى حالة الترميم.
وأوضحوا أن "هذا النهج قد يشكل أساسًا لتقنيات جديدة مضادة للالتهاب وتجديد الأنسجة، بدءًا من علاج الإصابات وصولًا إلى ابتكار بدائل حيوية للأنسجة".
وخلُصُ علماء الجامعة إلى أن "المرحلة التالية من البحث تتمثل في دراسة تأثيرات هذه البيئات في نماذج أكثر تعقيدًا وتقييم إمكاناتها في تطوير المنتجات الطبية الحيوية".
ووفقًا لهم، يمكن لهذه التقنية تحسين عملية زرع المواد الحيوية وتعزيز ترميم الأنسجة في الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي.