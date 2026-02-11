https://sarabic.ae/20260211/علماء-روس-يطورون-علاجا-خلويا-جديدا-لمواجهة-سرطان-الجلد-1110240498.html
علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلد
ووفقا له، "يعمل علماء من معهد الأورام الشخصية ومعهد الطب التجديدي في جامعة "سيتشينوف"، على تطوير أدوية مبتكرة قائمة على الخلايا لعلاج الأمراض السرطانية، بالاعتماد على العلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة إلى الورم، وهي تقنية متطورة تستخدم خلايا مناعية من المريض نفسه لمكافحة الأورام الخبيثة. ويخطط العلماء لاستخدام هذا العلاج لمكافحة الأورام الصلبة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية. وسيكون سرطان الجلد الميلانيني أول مؤشر لاستخدام هذا العلاج".وأضاف: "يتوقع علماء جامعة "سيتشينوف"، في صيف عام 2026، البدء باختبار أول علاج خلوي روسي لسرطان الجلد الميلانيني على حيوانات المختبر، وإتمام التجارب بحلول أوائل عام 2027".وأشار إلى أن "المطورين يخططون لاحقا لعلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة للورم، لعلاج سرطان المثانة وسرطان الرئة وأمراض سرطانية أخرى، مما يمنح الأمل حيث فشلت العلاجات التقليدية".
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، بأنه "يجري تطوير دواء مبتكر قائم على الخلايا لمكافحة الأورام الصلبة، بما في ذلك أنواع سرطان الجلد الميلانيني المقاومة للأدوية".
ووفقا له، "يعمل علماء من معهد الأورام الشخصية ومعهد الطب التجديدي في جامعة "سيتشينوف"، على تطوير أدوية مبتكرة قائمة على الخلايا لعلاج الأمراض السرطانية، بالاعتماد على العلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة إلى الورم، وهي تقنية متطورة تستخدم خلايا مناعية من المريض نفسه لمكافحة الأورام الخبيثة. ويخطط العلماء لاستخدام هذا العلاج لمكافحة الأورام الصلبة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية. وسيكون سرطان الجلد الميلانيني أول مؤشر لاستخدام هذا العلاج".
وأوضح أن "المشروع يُنفذ في إطار مشروع استراتيجي تكنولوجي "الخلية كدواء"، لجامعة "سيتشينوف" بدعم من برنامج "أولوية-2030".
وأضاف: "يتوقع علماء جامعة "سيتشينوف"، في صيف عام 2026، البدء باختبار أول علاج خلوي روسي لسرطان الجلد الميلانيني على حيوانات المختبر، وإتمام التجارب بحلول أوائل عام 2027".
وتابع: "العلاج قد يتاح لاحقا لأول المرضى المصابين بأشكال مقاومة من سرطان الجلد الميلانيني بموجب استثناء خاص بالمستشفيات (آلية تسمح للمؤسسات الطبية باستخدام أدوية أو خلايا أو أنسجة غير مسجلة لعلاج المرضى المقيمين)".
وأشار إلى أن "المطورين يخططون لاحقا لعلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة للورم، لعلاج سرطان المثانة وسرطان الرئة وأمراض سرطانية أخرى، مما يمنح الأمل حيث فشلت العلاجات التقليدية".