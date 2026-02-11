عربي
علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلد
علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلد
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، بأنه "يجري تطوير دواء مبتكر قائم على الخلايا لمكافحة الأورام الصلبة، بما في ذلك أنواع سرطان... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T08:23+0000
2026-02-11T08:23+0000
علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلد

08:23 GMT 11.02.2026
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، بأنه "يجري تطوير دواء مبتكر قائم على الخلايا لمكافحة الأورام الصلبة، بما في ذلك أنواع سرطان الجلد الميلانيني المقاومة للأدوية".
ووفقا له، "يعمل علماء من معهد الأورام الشخصية ومعهد الطب التجديدي في جامعة "سيتشينوف"، على تطوير أدوية مبتكرة قائمة على الخلايا لعلاج الأمراض السرطانية، بالاعتماد على العلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة إلى الورم، وهي تقنية متطورة تستخدم خلايا مناعية من المريض نفسه لمكافحة الأورام الخبيثة. ويخطط العلماء لاستخدام هذا العلاج لمكافحة الأورام الصلبة التي يصعب علاجها بالطرق التقليدية. وسيكون سرطان الجلد الميلانيني أول مؤشر لاستخدام هذا العلاج".

وأوضح أن "المشروع يُنفذ في إطار مشروع استراتيجي تكنولوجي "الخلية كدواء"، لجامعة "سيتشينوف" بدعم من برنامج "أولوية-2030".

آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
6 فبراير, 12:06 GMT
وأضاف: "يتوقع علماء جامعة "سيتشينوف"، في صيف عام 2026، البدء باختبار أول علاج خلوي روسي لسرطان الجلد الميلانيني على حيوانات المختبر، وإتمام التجارب بحلول أوائل عام 2027".
وتابع: "العلاج قد يتاح لاحقا لأول المرضى المصابين بأشكال مقاومة من سرطان الجلد الميلانيني بموجب استثناء خاص بالمستشفيات (آلية تسمح للمؤسسات الطبية باستخدام أدوية أو خلايا أو أنسجة غير مسجلة لعلاج المرضى المقيمين)".
وأشار إلى أن "المطورين يخططون لاحقا لعلاج بالخلايا اللمفاوية المتسللة للورم، لعلاج سرطان المثانة وسرطان الرئة وأمراض سرطانية أخرى، مما يمنح الأمل حيث فشلت العلاجات التقليدية".
علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان
كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟
