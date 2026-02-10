https://sarabic.ae/20260210/علماء-روس-يتوصلون-إلى-الطريقة-المثلى-لإطعام-الدواجن-بأمان-1110203987.html

علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان

علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان

سبوتنيك عربي

توصل علماء روس إلى الجرعة المثلى من مضاف علفي نباتي لزيادة وزن الدواجن بنسبة 11%، وتُحسّن هذه الكمية نفسها من العلف وظائف الأمعاء، ويمكن أن تُستخدم كبديل... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T07:34+0000

2026-02-10T07:34+0000

2026-02-10T07:34+0000

مجتمع

علوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102892/49/1028924924_0:109:2824:1698_1920x0_80_0_0_5253abf2ef863848676ff81a4669f5e4.jpg

ووفا لنتائج الدراسة، التي حظيت بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم، في مجلة "العالم البيطري"، فإن "كفاءة وربحية تربية الدواجن تعتمد بشكل مباشر على صحة الطيور، ولا سيما وظائف أمعائها. تلعب البكتيريا النافعة، المسؤولة عن هضم العلف والحماية من العدوى وتعزيز المناعة، دورًا محوريًا. وللحفاظ على توازن الميكروبات المعوية، يمكن إضافة مكملات غذائية خاصة، مُستخلصة من مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا، إلى علف الطيور".ولتحقيق هذه الغاية، أجرى علماء الأحياء الروس تجارب على دجاج التسمين من سلالة "أربور إيكرز"، وهي سلالة شائعة الاستخدام في تربية الدواجن في روسيا. واختبروا كميات متفاوتة من الكيرسيتين، تتراوح بين 5 و15 غرامًا لكل طن من العلف.بحسب العلماء، فإن الطيور التي تلقت أقل كمية من المادة المختبرة حققت أفضل نمو. وقد أثبتت هذه الجرعة فعاليتها القصوى، إذ سرّعت نموها بنسبة 11% مقارنةً بالمجموعة التي لم تتناول المكون النباتي في نظامها الغذائي، وبنسبة تتراوح بين 4 و7% مقارنةً بالطيور التي تلقت كميات أخرى من الكيرسيتين.وجد العلماء أن كميات ضئيلة من المكمل الغذائي تزيد من أعداد بكتيريا Faecalibacterium المفيدة في أمعاء الطيور، مما يشير إلى استقرار الميكروبات المعوية. مع ذلك، فإن التركيزات العالية لها تأثير معاكس: إذ تشير زيادة أعداد بكتيريا Campylobacter الممرضة إلى تطور خلل في التوازن الميكروبي واضطرابات معوية.يعتقد مؤلفو الدراسة أن عملهم سيكون خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات فعالة لتربية الدواجن دون استخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو.

https://sarabic.ae/20260209/علماء-روس-يكتشفون-وصفة-حلويات-مبتكرة-من-السرخس-جيدة-للصحة--1110181921.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا