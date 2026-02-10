عربي
علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان
علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان
توصل علماء روس إلى الجرعة المثلى من مضاف علفي نباتي لزيادة وزن الدواجن بنسبة 11%، وتُحسّن هذه الكمية نفسها من العلف وظائف الأمعاء، ويمكن أن تُستخدم كبديل...
علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان

07:34 GMT 10.02.2026
دواجن
دواجن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Egor Eryomov
توصل علماء روس إلى الجرعة المثلى من مضاف علفي نباتي لزيادة وزن الدواجن بنسبة 11%، وتُحسّن هذه الكمية نفسها من العلف وظائف الأمعاء، ويمكن أن تُستخدم كبديل للمضادات الحيوية.
ووفا لنتائج الدراسة، التي حظيت بدعم منحة من المؤسسة الروسية للعلوم، في مجلة "العالم البيطري"، فإن "كفاءة وربحية تربية الدواجن تعتمد بشكل مباشر على صحة الطيور، ولا سيما وظائف أمعائها. تلعب البكتيريا النافعة، المسؤولة عن هضم العلف والحماية من العدوى وتعزيز المناعة، دورًا محوريًا. وللحفاظ على توازن الميكروبات المعوية، يمكن إضافة مكملات غذائية خاصة، مُستخلصة من مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا، إلى علف الطيور".
من بين هذه المكملات الغذائية الكيرسيتين، المستخلص من خشب الأرز السيبيري وقشور البصل ونبات السنط الياباني (Sophora spp.)، والذي ثبتت فعاليته في تعزيز مناعة الدواجن وتسريع نموها.
ولتحقيق هذه الغاية، أجرى علماء الأحياء الروس تجارب على دجاج التسمين من سلالة "أربور إيكرز"، وهي سلالة شائعة الاستخدام في تربية الدواجن في روسيا. واختبروا كميات متفاوتة من الكيرسيتين، تتراوح بين 5 و15 غرامًا لكل طن من العلف.
الحلويات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة
أمس, 13:43 GMT
بحسب العلماء، فإن الطيور التي تلقت أقل كمية من المادة المختبرة حققت أفضل نمو. وقد أثبتت هذه الجرعة فعاليتها القصوى، إذ سرّعت نموها بنسبة 11% مقارنةً بالمجموعة التي لم تتناول المكون النباتي في نظامها الغذائي، وبنسبة تتراوح بين 4 و7% مقارنةً بالطيور التي تلقت كميات أخرى من الكيرسيتين.
وجد العلماء أن كميات ضئيلة من المكمل الغذائي تزيد من أعداد بكتيريا Faecalibacterium المفيدة في أمعاء الطيور، مما يشير إلى استقرار الميكروبات المعوية. مع ذلك، فإن التركيزات العالية لها تأثير معاكس: إذ تشير زيادة أعداد بكتيريا Campylobacter الممرضة إلى تطور خلل في التوازن الميكروبي واضطرابات معوية.
قال غاليمجان دوسكاييف، مدير المشروع والنائب الأول لمدير المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة البيولوجية والتقنيات الزراعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "سنقوم بعد ذلك باختبار النتائج التي تم الحصول عليها في ظروف مزارع الدواجن الحقيقية ودراسة ما إذا كان الاستخدام المشترك للكيرسيتين مع المكملات الطبيعية الأخرى سيؤدي إلى تأثير معزز".
يعتقد مؤلفو الدراسة أن عملهم سيكون خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات فعالة لتربية الدواجن دون استخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو.
