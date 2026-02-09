https://sarabic.ae/20260209/علماء-روس-يكتشفون-وصفة-حلويات-مبتكرة-من-السرخس-جيدة-للصحة--1110181921.html
علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة
ابتكر علماء في الجامعة الفيدرالية السيبيرية وصفة حلاوة مكونة من خليط سكري مصنوع من إذابة الدبس مع السكر مع الزبدة، مضاف إليها نبات سرخس الذي يشكل أساس هذه الوصفة المبتكرة لـلحلوة الشهيرة "توفي".
وأشارت داريا تشيرمنيخ، المشاركة في الدراسة والأستاذة الأولى في قسم تكنولوجيا وتنظيم خدمات الطعام العامة في معهد التجارة والخدمات للجامعة الفيدرالية السيبيرية، إلى أن معظم المنتجات من نبات سرخس تم تصديرها قبل عام 2020، ولكن تصديرها انخفض في السنوات الأخيرة .
قام العلماء بتجفيف بارد لنبات سرخس للحصول على المادة المضافة وسمحت تلك العملية بحفظ الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية بالكامل.
وشددت غالينا غوبانينكو، رئيسة قسم تكنولوجيا وتنظيم خدمات الطعام العامة في معهد التجارة والخدمات للجامعة الفيدرالية السيبيرية، أن مهمة مجتمعنا هي تطوير التكنولوجيات والوصفات لمنتجات تنافسية من سرخس التي تنبت في مقاطعة كراسنويارسك، وفي الوقت نفسه، نحرص على حفظ الهوية الإقليمية.
وأفاد مساعد القسم، فلاديمير بويف، بأننا في وصفة "التوفي" السيبيرية التقليدية بدلنا فيها 30-10% سكر بمسحوق سرخس.
وسمح ذلك أن ينخفض مستوى الكربوهيدرات السريعة إلى 11%، وأن يوفر الوجبة اليومية للبكتين وللفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامين PP وفقا لتقدير داريا تشيريمنبغ.
ويمكن هذه الحلويات أن تحصل على علامة "مصدر الفيتامينات والمواد المعدنية والألياف الغذائية"، وفقا لمتطلبات اللوائح التقنية.
ويعتقد العلماء أن تكنولوجيا التجفيف البارد والاستخدام الشامل للمواد الخام تسهم في توسيع تنوع المنتجات الصحية وتفتح المقدرة العلمية لمقاطعة كراسنويارسك.