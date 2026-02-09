علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة
علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة
علماء روس يكتشفون وصفة حلويات مبتكرة من السرخس جيدة للصحة

13:43 GMT 09.02.2026
الحلويات
الحلويات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Photo / Press Service of Siberian Federal University
ابتكر علماء في الجامعة الفيدرالية السيبيرية وصفة حلاوة مكونة من خليط سكري مصنوع من إذابة الدبس مع السكر مع الزبدة، مضاف إليها نبات سرخس الذي يشكل أساس هذه الوصفة المبتكرة لـلحلوة الشهيرة "توفي".
وأشارت داريا تشيرمنيخ، المشاركة في الدراسة والأستاذة الأولى في قسم تكنولوجيا وتنظيم خدمات الطعام العامة في معهد التجارة والخدمات للجامعة الفيدرالية السيبيرية، إلى أن معظم المنتجات من نبات سرخس تم تصديرها قبل عام 2020، ولكن تصديرها انخفض في السنوات الأخيرة .
قام العلماء بتجفيف بارد لنبات سرخس للحصول على المادة المضافة وسمحت تلك العملية بحفظ الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية بالكامل.
وشددت غالينا غوبانينكو، رئيسة قسم تكنولوجيا وتنظيم خدمات الطعام العامة في معهد التجارة والخدمات للجامعة الفيدرالية السيبيرية، أن مهمة مجتمعنا هي تطوير التكنولوجيات والوصفات لمنتجات تنافسية من سرخس التي تنبت في مقاطعة كراسنويارسك، وفي الوقت نفسه، نحرص على حفظ الهوية الإقليمية.
وأفاد مساعد القسم، فلاديمير بويف، بأننا في وصفة "التوفي" السيبيرية التقليدية بدلنا فيها 30-10% سكر بمسحوق سرخس.
وسمح ذلك أن ينخفض مستوى الكربوهيدرات السريعة إلى 11%، وأن يوفر الوجبة اليومية للبكتين وللفوسفور والكالسيوم والحديد وفيتامين PP وفقا لتقدير داريا تشيريمنبغ.
ويمكن هذه الحلويات أن تحصل على علامة "مصدر الفيتامينات والمواد المعدنية والألياف الغذائية"، وفقا لمتطلبات اللوائح التقنية.
ويعتقد العلماء أن تكنولوجيا التجفيف البارد والاستخدام الشامل للمواد الخام تسهم في توسيع تنوع المنتجات الصحية وتفتح المقدرة العلمية لمقاطعة كراسنويارسك.
