علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260206/علماء-روس-يطورون-دعامة-حيوية-لإعادة-ترميم-الحبل-الشوكي-بعد-الإصابات-1110060035.html
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن تطوير هيكل حيوي مبتكر قادر على المساعدة في ترميم الحبل الشوكي لدى الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة، في إنجاز قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج واحدة من... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T12:06+0000
2026-02-06T12:06+0000
مجتمع
علوم
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg
وأوضح علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا "سيريوس" في روسيا، أن هذه الدعامات الحيوية المطورة قد تشكل أساسا لزراعات تستخدم في علاج إصابات الحبل الشوكي.وذكر المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر علماء من جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا مادة متوافقة حيويا يحتمل استخدامها في إصلاح إصابات الحبل الشوكي".ولفت العلماء إلى أن إصابات الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) لا تزال من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا، نظرا للقدرة المحدودة للغاية للجهاز العصبي المركزي لدى البالغين على التجدد، ورغم أن العلاج الخلوي يعد من أكثر الاتجاهات الواعدة في هذا المجال، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض معدل بقاء الخلايا المزروعة وصعوبة التحكم في سلوكها داخل الجسم.وأظهرت الاختبارات المعملية للهيكل الحيوي أن كثافة نمو الخلايا العصبية زادت بمقدار خمسة أضعاف، ما أسهم في تكوين بيئة مواتية لنموها وتجددها.يذكر أن هذه الدراسة أجريت ضمن مشروع بحثي مشترك متعدد التخصصات بين قسمين بحثيين في الجامعة، قسم علم الأحياء العصبية، بقيادة بافيل موسينكو، وقسم المواد الحيوية، بقيادة دميتري إيفانوف.علماء روس يبتكرون "غرسات للحبل الشوكي" لعلاج آلام الظهر
https://sarabic.ae/20260205/لأول-مرة-في-التاريخ-الطبي-ابتكار-يبقي-مريضا-بلا-رئتين-على-قيد-الحياة-لمدة-48-ساعة-1110026083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_66:0:1846:1335_1920x0_80_0_0_fefb8edbfd5ae338d5608fb9a0491adb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات

12:06 GMT 06.02.2026
© Depositphotos.com / Stockassoآلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© Depositphotos.com / Stockasso
تابعنا عبر
أعلن علماء روس عن تطوير هيكل حيوي مبتكر قادر على المساعدة في ترميم الحبل الشوكي لدى الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة، في إنجاز قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج واحدة من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا.
وأوضح علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا "سيريوس" في روسيا، أن هذه الدعامات الحيوية المطورة قد تشكل أساسا لزراعات تستخدم في علاج إصابات الحبل الشوكي.

وأشار العلماء إلى أن الجمع بين دعامة بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي والعلاج الخلوي سيهيئ ظروفا مواتية لتجديد الأنسجة العصبية، وبفضل تشابهها الميكانيكي مع أنسجة الحبل الشوكي، يمكنها توفير دعم هيكلي للخلايا خلال فترة التعافي بعد الإصابة.

وذكر المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر علماء من جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا مادة متوافقة حيويا يحتمل استخدامها في إصلاح إصابات الحبل الشوكي".
زراعة الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
مجتمع
لأول مرة في التاريخ الطبي... ابتكار يبقي مريضا بلا رئتين على قيد الحياة لمدة 48 ساعة
أمس, 14:49 GMT
ولفت العلماء إلى أن إصابات الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) لا تزال من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا، نظرا للقدرة المحدودة للغاية للجهاز العصبي المركزي لدى البالغين على التجدد، ورغم أن العلاج الخلوي يعد من أكثر الاتجاهات الواعدة في هذا المجال، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض معدل بقاء الخلايا المزروعة وصعوبة التحكم في سلوكها داخل الجسم.

وأضاف العلماء أن استخدام المواد الحيوية كدعامات خلوية يعد أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلات، حيث تعمل هذه المواد كمصفوفة داعمة للخلايا، وتساعد في توجيه نمو المحاور العصبية.

وأظهرت الاختبارات المعملية للهيكل الحيوي أن كثافة نمو الخلايا العصبية زادت بمقدار خمسة أضعاف، ما أسهم في تكوين بيئة مواتية لنموها وتجددها.
يذكر أن هذه الدراسة أجريت ضمن مشروع بحثي مشترك متعدد التخصصات بين قسمين بحثيين في الجامعة، قسم علم الأحياء العصبية، بقيادة بافيل موسينكو، وقسم المواد الحيوية، بقيادة دميتري إيفانوف.
علماء روس يبتكرون "غرسات للحبل الشوكي" لعلاج آلام الظهر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала