https://sarabic.ae/20260206/علماء-روس-يطورون-دعامة-حيوية-لإعادة-ترميم-الحبل-الشوكي-بعد-الإصابات-1110060035.html
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن تطوير هيكل حيوي مبتكر قادر على المساعدة في ترميم الحبل الشوكي لدى الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة، في إنجاز قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج واحدة من... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T12:06+0000
2026-02-06T12:06+0000
2026-02-06T12:06+0000
مجتمع
علوم
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg
وأوضح علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا "سيريوس" في روسيا، أن هذه الدعامات الحيوية المطورة قد تشكل أساسا لزراعات تستخدم في علاج إصابات الحبل الشوكي.وذكر المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر علماء من جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا مادة متوافقة حيويا يحتمل استخدامها في إصلاح إصابات الحبل الشوكي".ولفت العلماء إلى أن إصابات الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) لا تزال من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا، نظرا للقدرة المحدودة للغاية للجهاز العصبي المركزي لدى البالغين على التجدد، ورغم أن العلاج الخلوي يعد من أكثر الاتجاهات الواعدة في هذا المجال، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض معدل بقاء الخلايا المزروعة وصعوبة التحكم في سلوكها داخل الجسم.وأظهرت الاختبارات المعملية للهيكل الحيوي أن كثافة نمو الخلايا العصبية زادت بمقدار خمسة أضعاف، ما أسهم في تكوين بيئة مواتية لنموها وتجددها.يذكر أن هذه الدراسة أجريت ضمن مشروع بحثي مشترك متعدد التخصصات بين قسمين بحثيين في الجامعة، قسم علم الأحياء العصبية، بقيادة بافيل موسينكو، وقسم المواد الحيوية، بقيادة دميتري إيفانوف.علماء روس يبتكرون "غرسات للحبل الشوكي" لعلاج آلام الظهر
https://sarabic.ae/20260205/لأول-مرة-في-التاريخ-الطبي-ابتكار-يبقي-مريضا-بلا-رئتين-على-قيد-الحياة-لمدة-48-ساعة-1110026083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_66:0:1846:1335_1920x0_80_0_0_fefb8edbfd5ae338d5608fb9a0491adb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
أعلن علماء روس عن تطوير هيكل حيوي مبتكر قادر على المساعدة في ترميم الحبل الشوكي لدى الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة، في إنجاز قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج واحدة من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا.
وأوضح علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا "سيريوس" في روسيا، أن هذه الدعامات الحيوية المطورة قد تشكل أساسا لزراعات تستخدم في علاج إصابات الحبل الشوكي.
وأشار العلماء إلى أن الجمع بين دعامة بوليمرية قابلة للتحلل الحيوي والعلاج الخلوي سيهيئ ظروفا مواتية لتجديد الأنسجة العصبية، وبفضل تشابهها الميكانيكي مع أنسجة الحبل الشوكي، يمكنها توفير دعم هيكلي للخلايا خلال فترة التعافي بعد الإصابة.
وذكر المكتب الإعلامي للجامعة: "ابتكر علماء من جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا مادة متوافقة حيويا يحتمل استخدامها في إصلاح إصابات الحبل الشوكي".
ولفت العلماء إلى أن إصابات الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) لا تزال من أكثر المشكلات الطبية تعقيدا، نظرا للقدرة المحدودة للغاية للجهاز العصبي المركزي لدى البالغين على التجدد، ورغم أن العلاج الخلوي يعد من أكثر الاتجاهات الواعدة في هذا المجال، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض معدل بقاء الخلايا المزروعة وصعوبة التحكم في سلوكها داخل الجسم.
وأضاف العلماء أن استخدام المواد الحيوية كدعامات خلوية يعد أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلات، حيث تعمل هذه المواد كمصفوفة داعمة للخلايا، وتساعد في توجيه نمو المحاور العصبية.
وأظهرت الاختبارات المعملية للهيكل الحيوي
أن كثافة نمو الخلايا العصبية زادت بمقدار خمسة أضعاف، ما أسهم في تكوين بيئة مواتية لنموها وتجددها.
يذكر أن هذه الدراسة أجريت ضمن مشروع بحثي مشترك متعدد التخصصات بين قسمين بحثيين في الجامعة، قسم علم الأحياء العصبية، بقيادة بافيل موسينكو، وقسم المواد الحيوية، بقيادة دميتري إيفانوف.