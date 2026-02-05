عربي
لأول مرة في التاريخ الطبي... ابتكار يبقي مريضا بلا رئتين على قيد الحياة لمدة 48 ساعة
لأول مرة في التاريخ الطبي... ابتكار يبقي مريضا بلا رئتين على قيد الحياة لمدة 48 ساعة
نجح فريق طبي بقيادة الدكتور أنكيت بهارات، جراح الصدر في جامعة نورثويسترن في شيكاغو، للمرة الأولى في إبقاء مريض على قيد الحياة لمدة 48 ساعة كاملة من دون رئتين،... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
لأول مرة في التاريخ الطبي... ابتكار يبقي مريضا بلا رئتين على قيد الحياة لمدة 48 ساعة

14:49 GMT 05.02.2026
تابعنا عبر
نجح فريق طبي بقيادة الدكتور أنكيت بهارات، جراح الصدر في جامعة نورثويسترن في شيكاغو، للمرة الأولى في إبقاء مريض على قيد الحياة لمدة 48 ساعة كاملة من دون رئتين، باستخدام نظام رئة صناعية خارجي متطور صمم خصيصاً لهذا الغرض، قبل إجراء زراعة رئتين مزدوجتين ناجحة.
ووفقاً لتقرير نشر في مجلة "ميد"، كان المريض، وهو شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، يعاني من مضاعفات حادة ناجمة عن إنفلونزا شديدة تطورت إلى التهاب رئوي بكتيري مقاوم للمضادات الحيوية، مما أدى إلى "تسييل" الرئتين وفشل تنفسي حاد، بحسب ماذكر موقع "ميديكال إكسبريس".
زراعة الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
زراعة رئة خنزير في جسد إنسان لأول مرة في تاريخ الطب
26 أغسطس 2025, 13:01 GMT
وأوضح الدكتور بهارات، الذي قاد العملية، أن حالة المريض كانت حرجة للغاية بحيث لم تسمح بإجراء زراعة الرئتين مباشرة، مضيفاً أن إزالة الرئتين التالفتين كانت ضرورية للقضاء على مصدر العدوى المهدد للحياة، لكن ذلك يطرح تحديين كبيرين: فقدان "العازل" الذي توفره الرئتان للقلب، مما يؤدي إلى فشل الجانب الأيمن من القلب، وعدم وصول الدم المؤكسج إلى الجانب الأيسر، ما يسبب ضموراً عضلياً وجلطات.
للتغلب على هذه المشكلات، طور الفريق نظام "الرئة الصناعية الكلية"، الذي يتجاوز مجرد أكسجة الدم كما في أجهزة ECMO التقليدية، بل يحافظ على تدفق الدم الطبيعي عبر القلب باستخدام أنابيب وتحويلات مخصصة.
خطر الوجبات السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين وجبات الغذاء السريعة وسرطان الرئة
31 يوليو 2025, 14:01 GMT
وبعد إزالة الرئتين في عملية استمرت 12 ساعة، تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ خلال اليوم الأول، حيث بدأ الجسم في التعافي من العدوى.
وخلال الـ48 ساعة التالية، استقرت وظائف القلب والكلى، مما مكن الفريق من إجراء زراعة الرئتين بنجاح.
واليوم، بعد مرور أكثر من عامين على العملية (التي أجريت في ربيع 2023)، عاد المريض إلى حياته اليومية الطبيعية بوظيفة رئوية ممتازة وقلب سليم.
وصف الدكتور بهارات هذا الإنجاز بأنه "نموذج جديد يمكن أن ينقذ حياة مرضى آخرين في حالات مشابهة"، مشيراً إلى أنه يثبت إمكانية استخدام مثل هذه الأنظمة كجسر مؤقت للزراعة في حالات الفشل الرئوي الحاد غير القابل للعلاج التقليدي.
