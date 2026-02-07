https://sarabic.ae/20260207/كيف-تحفظ-مكتبة-الأكاديمية-الروسية-الكتب-والتراث-الثقافي-عبر-الزمن-1110109427.html

كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟

كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟

منذ القدم، سعى الإنسان إلى إيجاد سبل لحماية محفوظاته من التلف، سواءً كان ذلك بفعل الحريق أو الفيضان أو ببساطة بفعل الزمن، وقد أدى هذا السعي إلى ظهور أولى أساليب الحفظ، بل وأثر على تصميم أولى المكتبات.في وقت مبكر يعود إلى 3000 قبل الميلاد، استخدم السومريون القدماء أفرانا لحرق البلاط لتقويته، وفي مصر وروما واليونان القديمة، كانت لفائف البردي تُحفظ في صناديق أسطوانية من العاج لحمايتها من الرطوبة والغبار والحشرات. أما في الشرق، حيث كانت الكتابة تُكتب على أوراق النخيل الهشة، فقد استُخدمت الألواح أو العظام أو صناديق خشب الصندل للحفظ، ولمكافحة الآفات، استُخدمت الأعشاب والزيوت العطرية لطرد الحشرات وإبطاء التحلل، حسب ما ورد في بوابة "روسيا العلمية"، ونورد أهم ما جاء حول الموضوع.بالنسبة لمكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم، التابعة لفرع سانت بطرسبورغ للأكاديمية الروسية للعلوم، فقد شكلت مهمة حفظ مجموعاتها قضية ملحة طوال تاريخها الممتد لثلاثمائة عام. تستند المرحلة الجديدة من تطورها بشكل كبير إلى الجهود المبذولة لإزالة آثار حريق فبراير(شباط) 1988، الذي أتى على ما يقارب 300 ألف كتاب ومنشور، محليا وأجنبيا، وتضرر أكثر من 3.5 مليون وثيقة بفعل المياه والعفن. وقد شكلت هذه الكارثة العلمية والثقافية حافزا لتطوير التقنيات المحلية، حيث تُعد مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم اليوم من أبرز المؤسسات العلمية في مجال حفظ الوثائق التاريخية وصيانتها وترميمها، وأصبحت الخبرة المكتسبة في إنقاذ المجموعات في ظل ظروف قاسية أساسا للبحوث الحالية ولإنشاء نظام يضمن حفظ الوثائق.تقول الدكتورة إيكاترينا أناتوليفنا تيليفا، رئيسة قسم أبحاث حفظ وترميم مجموعات المكتب: "تتطلب مجموعات المكتبة مراقبة بيولوجية وحفظا دوريا: فجميع الوثائق تتقادم وتفقد تدريجيا خصائصها المفيدة. وفي الوقت ذاته، تتلقى الأكاديمية الروسية للعلوم باستمرار وثائق جديدة تتطلب بدورها مراقبة، ويتزايد عبء العمل على المتخصصين فيها باستمرار".وتصيف: "علاوة على ذلك، يجب علينا حماية الكتب من التلف البيولوجي. ولكن إذا عالجناها بالمحلول نفسه لفترة طويلة، فستتكيف الكائنات الحية الدقيقة عاجلاً أم آجلاً، وستظهر أشكال مقاومة. لذا، نحتاج إلى إيجاد طرق لتناوب استخدام المبيدات الحيوية. ومن التحديات الأخرى أن المبنى الرئيسي للأكاديمية الروسية للعلوم والمباني التي تضم أقسامها قديمة جدًا وتحتاج إلى إصلاح وترميم، والعديد منها لم يُصمم أصلًا لتخزين الوثائق. لذلك، تحدث حالات طارئة تتعلق بتلف الوثائق بسبب الماء والعفن من حين لآخر".وتوضح تيليفا أنه بالنسبة للكائنات الحية، تكمن الحياة في الحركة وتبادل المواد والطاقة مع البيئة. أما بالنسبة للأشياء المصنعة، فالاستقرار أكثر أهمية: بالنسبة للمواد المخزنة في المكتبة، يشمل ذلك الاستقرار في درجة الحرارة والرطوبة. وتُعد مراقبة ظروف التخزين والحفاظ عليها من أهم المهام العلمية لمختصي المكتبات.وتتابع: "من منظور علم المواد، يُعدّ الكتاب نظاما مُكوّنا من مواد متنوعة، طبيعية وصناعية: ورق، كرتون، دهانات، وربما جلد على الغلاف أو ذهب على النقش. عندما تتقلب درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة، تتفاعل هذه المواد بشكل مختلف. على سبيل المثال، مع انخفاض حاد في درجة الحرارة، تميل المواد إلى الانكماش، لكن حجمها يتغير بشكل غير متساوٍ: يتفاعل الجلد بقوة أكبر من الكرتون، ما يُسبب تلفًا في الشكل وتشققات دقيقة. وينطبق الأمر نفسه على الرطوبة: ينكمش الجلد بسرعة أكبر من مادة غلاف الكتاب. إذا تكررت تقلبات درجة الحرارة عدة مرات، يحدث انكماش وتشوه وتمزق. "يتقشر الطلاء، ويزداد التلف".وقد أثبت العلماء بوضوح أنه إذا كانت الكتب عند حفظ الوثائق في حاويات ذات مناخ مصغر، تحدث تقلبات درجة الحرارة والرطوبة تدريجيًا، كما أن التغيرات في بيئة مغلقة تستغرق وقتا طويلا - من ساعة ونصف إلى ساعتين - حتى تصبح واضحة. ويمكن تهوية الغرفة لمدة 15-20 دقيقة دون إتلاف الوثائق، حتى في فصل الشتاء. في المقابل، قد تتعرض الوثائق الموضوعة على رفوف مفتوحة من دون حاويات لأضرار جسيمة، حيث يؤدي الهواء البارد، عند ارتفاع درجة حرارته، إلى جفافها.تكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة عندما يعمل أمناء المتاحف في نفس المكان الذي تُحفظ فيه الكتب: إذ تعتمد الممارسات القديمة، التي لا تزال تتبعها العديد من المؤسسات، على ضرورة وجود محطات عمل المتخصصين في نفس مكان الوثائق. وتُظهر التجارب الحديثة أنه من الأفضل تخزينها في أماكن يمكن فيها الحفاظ على مناخ مصغر مستقر. تُعدّ تقنية الحفظ التدريجي، التي طُوّرت لاحقا في الأكاديمية الفرنسية للأرشيف الوطني بعد حريق عام 1988 بمساعدة بيتر ووترز، إحدى التقنيات الأساسية التي تُتيح حفظ الوثائق، حتى المتضررة بشدة، في حالة واحدة لفترة طويلة. بعد إجراء الاختبارات البيولوجية والكيميائية، والمعالجة الصحية، والتعقيم، يُوضع الكتاب في حاوية مُصممة خصيصًا من ورق مقوى خالٍ من الأحماض، حيث لا تُبطئ البيئة داخل الحاوية وخصائص المادة المصنوعة منها تفاعلات التحلل. توضح تيليفا: "يصاحب تحلل الورق إطلاق مواد حمضية ومتطايرة ذات خصائص محفزة تُسرّع التفاعل. يحتوي الورق المقوى الذي تُصنع منه الحاوية على مخزون قلوي يُعادل المواد الحمضية، ما يُبطئ التفاعل. تُظهر تجربتنا أنه يُمكن تخزين الوثائق في مثل هذه الظروف لفترة طويلة جدًا؛ فهي تُشبه، مجازا، كبسولات زمنية". وتشرح تيليفا: "تشبه بطاقة المعلومات الخاصة بكل وثيقة جواز سفر صحي. فهي تحتوي على بيانات المخرجات، والعنوان، والرمز، ومعلومات حول أعمال الترميم والحفظ اللازمة. وقد خُصص قسم مستقل للحفظ؛ ونحن نعمل على تحسين هذه المعلومات وتقييم أهم خصائصها. وتشهد تقنيات الوصف تحسناً تدريجياً، ونُدخل مقاييس أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، كان يُستخدم سابقاً مقياس من أربع نقاط: لا يوجد ضرر، مستوى منخفض من الضرر، متوسط، وعالي".وأضافت: "نسعى إلى إدخال تدرج أكثر دقة يسمح لنا بتحديد درجة الضرر بدقة أكبر. ولكن في الوقت نفسه، يؤدي إدخال مقاييس تقييم أكثر تعقيداً إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المتخصص في العمل على الوثيقة، ويُعدّ وضع معايير وصف موحدة، وأساليب موضوعية لتقييم الحفظ، وإعداد تعليمات يمكن للمتخصصين الاعتماد عليها، جزءاً مهماً من العمل العلمي الذي يُجرى في الأكاديمية الفرنسية للأنثروبولوجيا التطبيقية".وأشارت تيليفا إلى أن "المبيدات الحيوية المستخدمة في المكتبات تخضع لعدد من الشروط. يجب ألا تُلطّخ الورق أو تُغيّر خصائصه، مع الحفاظ على فعاليتها ضد فطريات العفن. علاوةً على ذلك، يُحظر استخدام المنتجات الطبية لتطهير الوثائق منعا باتا. عند معالجة الكتب، يجب ألا نخلق بيئات مناسبة لنمو العفن المقاوم للأدوية. قبل طرح أي مبيد حيوي جديد، يجب التأكد من استيفائه لجميع الشروط. هناك حاجةٌ إلى مضادات فطرية جديدة لاستبدال المضادات الحالية واستخدامها بشكلٍ رشيد".ولفتت إلى أنه استنادًا إلى الخبرات السابقة، حين كانت المواد الكيميائية القادرة على تدمير الكائنات الحية الدقيقة غير معروفة، لجأ متخصصو المركز الوطني للأرشيف، كما فعل أسلافهم، إلى المطهرات الطبيعية. بحثوا واختبروا الزيوت العطرية للنباتات الاستوائية، والتي، وفقًا للمراجع العلمية، تتمتع بخصائص مضادة للفطريات. وقد أثبتت الزيوت العطرية للبهارات، والبرغموت، وخشب الصندل، والإيلنغ فعاليتها وملاءمتها لمعالجة الكتب. وعند دمجها مع المبيدات الحيوية التقليدية، تعزز التركيزات المنخفضة من هذه الزيوت التأثير المضاد للفطريات. من الواضح أن معالجة الوثائق بالزيوت العطرية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكن بالنسبة للوثائق القيّمة، تُعدّ هذه الطريقة مقبولة. وقد أثبت خبراء المركز الوطني للأرشيف من خلال التجارب أن المعالجة ببعض الزيوت العطرية لا تُغيّر من خصائص متانة الورق، ويُجري العلماء حاليا أبحاثا حول تركيبات الزيوت العطرية والمحاليل الأكثر فعالية. وأوضحت أولغا فلاديميروفنا سكفورتسوفا، مديرة مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم: "يتطلب ضمان حفظ الوثائق بجودة عالية في أي مكتبة حديثة دعمًا حكوميًا، يشمل تطبيق التقنيات الحديثة، واستخدام المعدات المتطورة، والمواد عالية الجودة، وتوفير متخصصين مدربين تدريبًا جيدًا". وأشارت إلى أن "الاهتمام العام بحالة المكتبات وتحديات الحفاظ على التراث الثقافي لا يقل أهمية".مصر تعيد تمثالا أثريا يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث

