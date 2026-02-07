https://sarabic.ae/20260207/مصر-تعيد-تمثالا-أثريا-يعود-لعهد-الفرعون-تحتمس-الثالث-1110090960.html

مصر تعيد تمثالا أثريا يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث

أعادت هولندا للسلطات المصرية، أول أمس الخميس، تمثالًا أثريًا ‌عمره 3500 عام إلى ​مصر، بعد أن ظهر في معرض فني هولندي عام 2022، يعود تاريخه إلى عهد الفرعون تحتمس...

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان: "مصر قد تسلمت تمثالًا نصفيًا مسروقًا سابقًا من هولندا، يعود تاريخه إلى عهد الفرعون تحتمس الثالث (القرن الخامس عشر قبل الميلاد)".وبحسب البيان، تم اكتشاف القطعة الأثرية في معرض أُقيم في مدينة ماستريخت الهولندية عام 2022، وبعد ذلك تمت مصادرتها.وكان تحقيق أجرته الشرطة الهولندية وهيئة تفتيش معنية بالتراث الثقافي، أكد ‌أن التمثال المنهوب سُرق وأُخرج بشكل غير قانوني من ⁠مصر على الأرجح عام 2011، قبل أن يظهر في السوق الدولية ‌لتجارة الأعمال الفنية.ويعتقد خبراء أن القطعة الأثرية، وهي رأس حجري كان في الأصل جزءا من تمثال كامل، تعود أصولها إلى الأقصر جنوبي مصر، وهو لمسؤول رفيع المستوى في عهد تحتمس الثالث الذي امتد حكمه بين عامي 1479 و1425 قبل الميلاد.في عام 2022، أطلق وزير الآثار المصري السابق وعالم الآثار الشهير زاهي حواس، عريضة يطالب فيها المتحف البريطاني ومتحف الـ"لوفر" بإعادة حجر "الرشيد" ودائرة الأبراج في دندرة، على التوالي، إلى البلاد، ولكن لم يكن هناك أي رد حتى الآن.وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات

