علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

تعتمد المركبات الكهربائية والطائرات المسيّرة والأجهزة الإلكترونية المحمولة على بطاريات "الليثيوم أيون"، وقد بلغت سعتها حدّها النظري، بينما يتزايد الطلب على الطاقة باستمرار.مع ذلك، فإن استخدامها محدود بسبب التدهور السريع أثناء الشحن والتفريغ، فعندما تمتص جزيئات السيليكون أيونات الليثيوم وتطلقها، يتضخم المصعد بشكل ملحوظ، ويزداد حجمه من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، ثم ينكمش، وهذا يؤدي سريعا إلى تشققات وانفصال الطبقات، ما يتسبب في تلف البطارية، حسبما ورد في "بوابة روسيا العلمية".وصرح فاليري كريفتسكي، رئيس مختبر هندسة وتكنولوجيا مصادر التيار الكيميائي في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "وجدنا خيارا آخر بسيطا للغاية وقابلا للتطوير بسهولة، وهو تثقيب رقائق النحاس قبل وضع مادة القطب".أظهرت التجارب أن استبدال رقائق النحاس الصلبة برقائق مثقبة سمح بالحفاظ على سعة الأنود المحتوي على السيليكون بنسبة تتراوح بين 60 و90% بعد 100 دورة شحن وتفريغ. وقد تحقق تأثير مماثل بزيادة تيار التفريغ أربعة أضعاف. علاوة على ذلك، كلما صغر قطر الثقب، ازداد تأثير التثبيت وضوحا. يمكن تطبيق هذا الابتكار في الإنتاج حاليًا، إذ استخدم العلماء مواد ومعدات متوفرة تجاريًا وشائعة الاستخدام في التصنيع. ويوضح المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا في المختبر، شاخبوز إيسوكجانوف: "هدفنا التالي هو توسيع نطاق هذا النهج، واختباره على مواد الأنود ذات محتوى سيليكون أعلى، وتصنيع سلسلة من البطاريات عالية السعة ذات عمر تشغيلي طويل في منشأة الإنتاج التجريبية التابعة لمعهدنا . تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواحعلماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمانالعلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا

