علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260212/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تزيد-عمر-بطاريات-الليثيوم-4-أضعاف-1110297359.html
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا للهندسة الكهربائية، طريقة بسيطة ومتطورة تقنيا لإطالة عمر بطاريات الليثيوم أيون العالية السعة ذات الأنودات... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T15:56+0000
2026-02-12T15:56+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
طاقة
زيادة
مختبر
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102075588_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_3607eb5c28d0cd8d4e101ec12f0fadeb.jpg
تعتمد المركبات الكهربائية والطائرات المسيّرة والأجهزة الإلكترونية المحمولة على بطاريات "الليثيوم أيون"، وقد بلغت سعتها حدّها النظري، بينما يتزايد الطلب على الطاقة باستمرار.مع ذلك، فإن استخدامها محدود بسبب التدهور السريع أثناء الشحن والتفريغ، فعندما تمتص جزيئات السيليكون أيونات الليثيوم وتطلقها، يتضخم المصعد بشكل ملحوظ، ويزداد حجمه من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، ثم ينكمش، وهذا يؤدي سريعا إلى تشققات وانفصال الطبقات، ما يتسبب في تلف البطارية، حسبما ورد في "بوابة روسيا العلمية".وصرح فاليري كريفتسكي، رئيس مختبر هندسة وتكنولوجيا مصادر التيار الكيميائي في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "وجدنا خيارا آخر بسيطا للغاية وقابلا للتطوير بسهولة، وهو تثقيب رقائق النحاس قبل وضع مادة القطب".أظهرت التجارب أن استبدال رقائق النحاس الصلبة برقائق مثقبة سمح بالحفاظ على سعة الأنود المحتوي على السيليكون بنسبة تتراوح بين 60 و90% بعد 100 دورة شحن وتفريغ. وقد تحقق تأثير مماثل بزيادة تيار التفريغ أربعة أضعاف. علاوة على ذلك، كلما صغر قطر الثقب، ازداد تأثير التثبيت وضوحا. يمكن تطبيق هذا الابتكار في الإنتاج حاليًا، إذ استخدم العلماء مواد ومعدات متوفرة تجاريًا وشائعة الاستخدام في التصنيع. ويوضح المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا في المختبر، شاخبوز إيسوكجانوف: "هدفنا التالي هو توسيع نطاق هذا النهج، واختباره على مواد الأنود ذات محتوى سيليكون أعلى، وتصنيع سلسلة من البطاريات عالية السعة ذات عمر تشغيلي طويل في منشأة الإنتاج التجريبية التابعة لمعهدنا . تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواحعلماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمانالعلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
https://sarabic.ae/20260106/علماء-روس-ينجحون-في-خفض-درجة-حرارة-استخراج-الهيدروجين-بمقدار-45-مرات--1108964424.html
https://sarabic.ae/20250915/ابتكار-في-بطاريات-السيارات-الكهربائية-يتيح-قطع-800-كيلومتر-بشحنة-فائقة-السرعة-1104871293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102075588_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6e306925a27441638e03d0c09605b2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, طاقة, زيادة, مختبر
علوم, روسيا, جامعات روسية, طاقة, زيادة, مختبر

علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

15:56 GMT 12.02.2026
© Photo / unsplash/H&COبطاريات ليثيوم مدمجة
بطاريات ليثيوم مدمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / unsplash/H&CO
تابعنا عبر
اكتشف علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا للهندسة الكهربائية، طريقة بسيطة ومتطورة تقنيا لإطالة عمر بطاريات الليثيوم أيون العالية السعة ذات الأنودات السيليكونية بشكلٍ ملحوظ، وذلك باستخدام رقائق نحاسية مثقبة بدلا من الركيزة المعدنية الصلبة، ما سيسهم في خفض التكلفة بشكل كبير وزيادة إنتاج البطاريات المدمجة العالية الكثافة الطاقية.
تعتمد المركبات الكهربائية والطائرات المسيّرة والأجهزة الإلكترونية المحمولة على بطاريات "الليثيوم أيون"، وقد بلغت سعتها حدّها النظري، بينما يتزايد الطلب على الطاقة باستمرار.

يُمكن تجاوز هذا الحد تماما باستبدال الأنود الجرافيتي التقليدي بأنود سيليكوني. تزيد سعته النظرية عشرة أضعاف تقريبا، ويُشحن بسرعة، ويعمل في درجات حرارة منخفضة، ويُمكن من تصنيع أجهزة رقيقة ومدمجة.

مع ذلك، فإن استخدامها محدود بسبب التدهور السريع أثناء الشحن والتفريغ، فعندما تمتص جزيئات السيليكون أيونات الليثيوم وتطلقها، يتضخم المصعد بشكل ملحوظ، ويزداد حجمه من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، ثم ينكمش، وهذا يؤدي سريعا إلى تشققات وانفصال الطبقات، ما يتسبب في تلف البطارية، حسبما ورد في "بوابة روسيا العلمية".

وجد علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا حلا: لم يغيروا تركيبة المصعد، بل غيروا تصميم الركيزة التي تجمع التيار، وبدلا من المعدن الصلب، استخدموا رقائق نحاسية مثقبة بفتحات قطرها 250 و500 ميكرومتر.

طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مجتمع
علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مرات
6 يناير, 15:28 GMT
وصرح فاليري كريفتسكي، رئيس مختبر هندسة وتكنولوجيا مصادر التيار الكيميائي في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "وجدنا خيارا آخر بسيطا للغاية وقابلا للتطوير بسهولة، وهو تثقيب رقائق النحاس قبل وضع مادة القطب".

وأضاف: "يؤدي هذا إلى إنشاء بنية الأنود ثلاثية الأبعاد المطلوبة، حيث يتم دمج مركب السيليكون-الغرافيت النشط في صفيحة معدنية موصلة. يتميز هذا التصميم بثبات أكبر بكثير من القطب التقليدي، حيث تُوضع مادة الأنود النشطة في طبقة متساوية على جانبي جامع التيار".

أظهرت التجارب أن استبدال رقائق النحاس الصلبة برقائق مثقبة سمح بالحفاظ على سعة الأنود المحتوي على السيليكون بنسبة تتراوح بين 60 و90% بعد 100 دورة شحن وتفريغ. وقد تحقق تأثير مماثل بزيادة تيار التفريغ أربعة أضعاف. علاوة على ذلك، كلما صغر قطر الثقب، ازداد تأثير التثبيت وضوحا.
كما قالت أوليسيا كاراكولينا، باحثة أولى في المختبر: "لا نفهم تماما بعدُ كيف تُثبّت الرقاقة المثقبة عمل الأنودات المحتوية على السيليكون. على الأرجح، يتأثر ذلك بالخصائص الميكانيكية لهذا التركيب المتداخل، وتشرب الغشاء المسامي بالإلكتروليت، وتوزيع المواد الرابطة، وقوة ارتباطها بالركيزة. ربما تعمل المادة الفعالة، التي تخترق ثقوب الرقاقة، كـ"غرز" تربط جانبي القطب بإحكام، وهذا يمنعها من التقشر".
شحن سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجتمع
ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
15 سبتمبر 2025, 15:15 GMT
يمكن تطبيق هذا الابتكار في الإنتاج حاليًا، إذ استخدم العلماء مواد ومعدات متوفرة تجاريًا وشائعة الاستخدام في التصنيع.
ويوضح المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا في المختبر، شاخبوز إيسوكجانوف: "هدفنا التالي هو توسيع نطاق هذا النهج، واختباره على مواد الأنود ذات محتوى سيليكون أعلى، وتصنيع سلسلة من البطاريات عالية السعة ذات عمر تشغيلي طويل في منشأة الإنتاج التجريبية التابعة لمعهدنا .
تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواح
علماء روس يتوصلون إلى الطريقة المثلى لإطعام الدواجن بأمان
العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала