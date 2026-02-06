https://sarabic.ae/20260206/تتوافق-مع-أي-فصيلة-دم-علماء-يبتكرون-كلية-عالمية-قد-تنقذ-ملايين-الأرواح-1110066088.html
تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواح
تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواح
كشفت دراسة أن الباحثين باتوا أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق إنجازٍ هام في مجال زراعة الكلى، وهي القدرة على نقل الكلى من متبرعين بفصائل دم مختلفة عن فصائل دم المتلقين، ما قد يُسرّع بشكلٍ كبير من فترات الانتظار وينقذ الأرواح.
في الوضع الحالي، عادة ما ينتظر الأشخاص ذوو فصيلة الدم "O" الذين يحتاجون إلى كلية، توفر كلية من نفس الفصيلة من متبرع. يمثل هذا العدد أكثر من نصف الأشخاص على قوائم الانتظار، ولكن نظرا لأن الكلى من فصيلة "O" يمكن أن تعمل لدى أشخاص من فصائل دم أخرى، فإنها نادرة. في هذه الدراسة، نجح الباحثون في تحويل كلية من فصيلة "A" إلى كلية من فصيلة "O"، باستخدام إنزيمات خاصة تم تحديدها مسبقا، تعمل على إزالة جزيئات السكر (المستضدات) التي تُعدّ مؤشرات لفصيلة الدم "A". يشبه الباحثون هذه الإنزيمات بالمقص الذي يعمل على المستوى الجزيئي: فمن خلال قص جزء من سلاسل مستضدات فصيلة "A"، يمكن تحويلها إلى حالة خالية من مستضدات "ABO" التي تميز فصيلة الدم "O". لا تزال هناك تحديات كثيرة قبل البدء بالتجارب على البشر. حيث بدأت الكلية المزروعة تُظهر علامات فصيلة الدم "A" مجدداً في اليوم الثالث، ما أدى إلى استجابة مناعية، لكن هذه الاستجابة كانت أقل حدة من المعتاد، وظهرت دلائل على أن الجسم يحاول تقبّل الكلية. علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسيعلماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية
كشفت دراسة أن الباحثين باتوا أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق إنجازٍ هام في مجال زراعة الكلى، وهي القدرة على نقل الكلى من متبرعين بفصائل دم مختلفة عن فصائل دم المتلقين، ما قد يُسرّع بشكلٍ كبير من فترات الانتظار وينقذ الأرواح.
في بحث نُشر العام الماضي، أفاد فريق من مؤسساتٍ في كندا والصين بابتكار كلية "عالمية" يُمكن، نظريا، قبولها من قِبل أي مريض. وقد نجحت الكلية التي خضعت للتجربة في البقاء والعمل لعدة أيام في جسد متلقٍّ متوفى دماغيا، بعد موافقة عائلته على المشاركة في البحث، "وهي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأمر في نموذج بشري"، حسب ما أفاد عالم الكيمياء الحيوية ستيفن ويذرز.
في الوضع الحالي، عادة ما ينتظر الأشخاص ذوو فصيلة الدم "O" الذين يحتاجون إلى كلية، توفر كلية من نفس الفصيلة من متبرع. يمثل هذا العدد أكثر من نصف الأشخاص على قوائم الانتظار، ولكن نظرا لأن الكلى من فصيلة "O" يمكن أن تعمل لدى أشخاص من فصائل دم أخرى، فإنها نادرة.
مع أنه من الممكن حاليًا زراعة كلى من فصائل دم مختلفة، من خلال تدريب جسم المتلقي على عدم رفض العضو، فإن العملية الحالية بعيدة كل البعد عن الكمال وغير عملية. فهي تستغرق وقتًا طويلاً، ومكلفة، ومحفوفة بالمخاطر، كما أنها تتطلب متبرعين أحياء، إذ يحتاج المتلقي إلى وقت للتحضير، حسب ما ورد في مجلة "ساينس أليرت
في هذه الدراسة، نجح الباحثون في تحويل كلية من فصيلة "A" إلى كلية من فصيلة "O"، باستخدام إنزيمات خاصة تم تحديدها مسبقا، تعمل على إزالة جزيئات السكر (المستضدات) التي تُعدّ مؤشرات لفصيلة الدم "A". يشبه الباحثون هذه الإنزيمات بالمقص الذي يعمل على المستوى الجزيئي: فمن خلال قص جزء من سلاسل مستضدات فصيلة "A"، يمكن تحويلها إلى حالة خالية من مستضدات "ABO" التي تميز فصيلة الدم "O".
16 أكتوبر 2025, 14:58 GMT
يقول ويذرز: "الأمر أشبه بإزالة الطلاء الأحمر عن سيارة وكشف الطبقة التمهيدية المحايدة". بمجرد حدوث ذلك، لا يعود الجهاز المناعي يعتبر العضو المزروع جسما غريبا.
لا تزال هناك تحديات كثيرة قبل البدء بالتجارب على البشر. حيث بدأت الكلية المزروعة تُظهر علامات فصيلة الدم "A" مجدداً في اليوم الثالث، ما أدى إلى استجابة مناعية، لكن هذه الاستجابة كانت أقل حدة من المعتاد، وظهرت دلائل على أن الجسم يحاول تقبّل الكلية.
يعمل العلماء على معالجة هذه المشكلة من زوايا متعددة، ويُبشر توسيع نطاق الكلى المتوافقة مع هؤلاء المرضى بإحداث فرق كبير. يقول ويذرز: "هذا ما يحدث عندما تُترجم سنوات من البحث العلمي الأساسي إلى رعاية المرضى"، "إن رؤية اكتشافاتنا تقترب من التأثير الفعلي في الواقع هو ما يدفعنا للمضي قدماً".