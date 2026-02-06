https://sarabic.ae/20260206/تتوافق-مع-أي-فصيلة-دم-علماء-يبتكرون-كلية-عالمية-قد-تنقذ-ملايين-الأرواح-1110066088.html

تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواح

في بحث نُشر العام الماضي، أفاد فريق من مؤسساتٍ في كندا والصين بابتكار كلية "عالمية" يُمكن، نظريا، قبولها من قِبل أي مريض. وقد نجحت الكلية التي خضعت للتجربة في البقاء والعمل لعدة أيام في جسد متلقٍّ متوفى دماغيا، بعد موافقة عائلته على المشاركة في البحث، "وهي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الأمر في نموذج بشري"، حسب ما أفاد عالم الكيمياء الحيوية ستيفن ويذرز.مع أنه من الممكن حاليًا زراعة كلى من فصائل دم مختلفة، من خلال تدريب جسم المتلقي على عدم رفض العضو، فإن العملية الحالية بعيدة كل البعد عن الكمال وغير عملية. فهي تستغرق وقتًا طويلاً، ومكلفة، ومحفوفة بالمخاطر، كما أنها تتطلب متبرعين أحياء، إذ يحتاج المتلقي إلى وقت للتحضير، حسب ما ورد في مجلة "ساينس أليرت".يقول ويذرز: "الأمر أشبه بإزالة الطلاء الأحمر عن سيارة وكشف الطبقة التمهيدية المحايدة". بمجرد حدوث ذلك، لا يعود الجهاز المناعي يعتبر العضو المزروع جسما غريبا. يعمل العلماء على معالجة هذه المشكلة من زوايا متعددة، ويُبشر توسيع نطاق الكلى المتوافقة مع هؤلاء المرضى بإحداث فرق كبير. يقول ويذرز: "هذا ما يحدث عندما تُترجم سنوات من البحث العلمي الأساسي إلى رعاية المرضى"، "إن رؤية اكتشافاتنا تقترب من التأثير الفعلي في الواقع هو ما يدفعنا للمضي قدماً".علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسيعلماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية

