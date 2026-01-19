https://sarabic.ae/20260119/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لاختيار-المضادات-الحيوية-للأطفال-خلال-وقت-قياسي-1109398996.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لاختيار المضادات الحيوية للأطفال خلال وقت قياسي
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة فورونيج الحكومية للهندسة والتكنولوجيا، بالتعاون مع أطباء أطفال، طريقة جديدة حاصلة على براءة اختراع لتحليل سريع للعينات البيولوجية المأخوذة...
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
العدوى البكتيرية
ميكروبات
كشف
حيث طورالعلماء أنفًا إلكترونيًا، وقاموا بقياس مسحات مأخوذة من جروح أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما، وعملوا على تقييم مستوى الكائنات الدقيقة، وحالة بؤرة التقيح، ونضج الدمل. ثم أُرسلت العينات لإجراء التحليل الميكروبيولوجي القياسي. وقد وفرت طريقة القياس عبر الأنف الإلكتروني، النتائج في غضون 5 دقائق، بينما كانت نتائج الاختبارات القياسية متاحة في غضون 5 إلى 10 أيام.

وأوضح فلاديمير فيتشركين، رئيس قسم جراحة الأطفال: "دون نتائج اختبارات تعداد البكتيريا، لا يستطيع الطبيب تحديد العامل المعدي بدقة على الفور، وبالتالي يصف مضادات حيوية واسعة الطيف. أما بعد الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية، فيمكننا وصف المضاد الحيوي المناسب تماما في هذه الحالة".
ابتكر علماء من جامعة فورونيج الحكومية للهندسة والتكنولوجيا، بالتعاون مع أطباء أطفال، طريقة جديدة حاصلة على براءة اختراع لتحليل سريع للعينات البيولوجية المأخوذة من جروح الأطفال، ويعتقدون أن هذا التطوير سيتيح اختيار المضاد الحيوي المناسب لكل حالة بدقة وسرعة أكبر، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة.
تعتمد الطريقة على تحديد الكائنات الدقيقة وقياس تركيزها في العينات البيولوجية، باستخدام جهاز تشخيص إلكتروني محمول مزود بخمسة مجسات كهرضغطية. تسجَّل الإشارة من المجسات الخمسة على فترات ثانية واحدة، ثم تسجَّل المساحة الكلية أسفل منحنيات خرج جميع المجسات في برنامج حاسوبي، ويجرى تقييم لاحق.
أشار جراح الأطفال والمؤلف المشارك لبراءة الاختراع، دميتري شوشونوف، إلى أهمية الحصول على نتائج التحليل البيولوجي بأسرع وقت ممكن، ليس فقط لتعديل العلاج فورا، بل أيضا لمراقبة تطور استعمار البكتيريا للجرح والعملية الالتهابية أثناء التئامه. وأضاف أن القياس باستخدام الجهاز يتيح مراقبة المريض بطريقة غير جراحية أثناء العلاج، ما يسمح بتقييم فعاليته بسرعة.
حيث طورالعلماء أنفًا إلكترونيًا، وقاموا بقياس مسحات مأخوذة من جروح أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما، وعملوا على تقييم مستوى الكائنات الدقيقة، وحالة بؤرة التقيح، ونضج الدمل. ثم أُرسلت العينات لإجراء التحليل الميكروبيولوجي القياسي. وقد وفرت طريقة القياس عبر الأنف الإلكتروني، النتائج في غضون 5 دقائق، بينما كانت نتائج الاختبارات القياسية متاحة في غضون 5 إلى 10 أيام.
وأوضحت تاتيانا كوتشمنكو، قائدة المشروع وأستاذة في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن المرحلة الأولى من البحث ركزت على تقييم جدوى تسريع الحصول على المعلومات الميكروبية، ويتم العمل حاليا على برمجة هذا النموذج بحيث يتم التعرف على العينات تلقائيا فور قياسها، دون الحاجة إلى أي حسابات، لتسريع عملية التحليل بشكل أكبر.
وأوضح فلاديمير فيتشركين، رئيس قسم جراحة الأطفال: "دون نتائج اختبارات تعداد البكتيريا، لا يستطيع الطبيب تحديد العامل المعدي بدقة على الفور، وبالتالي يصف مضادات حيوية واسعة الطيف. أما بعد الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية، فيمكننا وصف المضاد الحيوي المناسب تماما في هذه الحالة".
وفي الوقت نفسه، يرى فيتشركين أن تقليص وقت الحصول على النتائج إلى بضع ساعات يقلل من كمية المضادات الحيوية المطلوبة، ما يقلل من آثارها السامة على الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية للأطفال.