علماء يصممون مستقبلا اصطناعيا يستشعر شدة الألم ويصلح نفسه ذاتيا

سبوتنيك عربي

في دراسة حديثة، صمم علماء من جامعة نورث إيست نورمال في الصين مستقبلا عصبيا اصطناعيًا للألم يشبه الجيلاتين، باستخدام الميمريستور، وسمحت ظاهرة التوصيل الكمي (QC)... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

تنتشر في جميع أنحاء الجسم مستشعرات دقيقة تُسمى مستقبلات الألم، وظيفتها رصد المؤثرات الضارة المحتملة وإرسال إشارات تحذيرية إلى الدماغ والحبل الشوكي، ما يساعد على حمايتنا من الإصابات أو تلف الأنسجة. ولطالما كانت مستقبلات الألم الاصطناعية محورا للبحث والتطوير. استخدمت إحدى المحاولات الأولى لإنشاء مستشعرات ألم اصطناعية تقنية أشباه الموصلات التقليدية. إلا أن الباحثين وجدوا أن استخدام هذه التقنية يتطلب دوائر معقدة وكبيرة الحجم للغاية لمحاكاة حتى أبسط استجابات الألم لدى الإنسان، حسب ماورد في مجلة "فايس". طوّر الباحثون مستشعر ألم اصطناعيا يستجيب بقوة أكبر للمنبهات المتكررة، دون أن يتكيف مع منبه الألم بمرور الوقت، كما تفعل مستشعرات الألم البيولوجية. مع ذلك، غالبا ما تفتقر مستقبلات الألم الاصطناعية الحالية إلى القدرة على تحديد شدة الألم والشفاء الذاتي، وهما عاملان أساسيان لإدراك الألم والتعافي منه بشكل واقعي. في دراسة حديثة، صمم علماء جامعة نورث إيست مستشعرا اصطناعيا للألم يشبه الجيلاتين، باستخدام الميمريستور، وحققوا استجابة استشعارية أكثر دقة باستخدام نوعين من أغشية الجيلاتين: 10% لمستشعرات الضغط، و1% للذاكرة الميمريستورية، ثم قاموا بتوصيل هذين المكونين على التوالي لتكوين عصب اصطناعي. وأحدث الباحثون شقوقا يصل عرضها إلى 50.7 ميكرومتر في مستشعرات الجيلاتين، وسلطوا عليها حرارة 60 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة لتقييم قدرة المادة على التعافي واستعادة التوصيل الكهربائي. اختفت الشقوق بعد المعالجة الحرارية، وعادت الخصائص الكهربائية إلى حالتها الأصلية. تشير هذه النتائج إلى أن المواد الجديدة، والتي تحاكي مستقبلات الألم، قد تُحدث نقلة نوعية في التفاعل بين الإنسان والآلة، وتُسهم في تطوير تقنيات لإعادة تأهيل الأشخاص بفعالية بعد الإصابة.يأمل الباحثون أن تتمكن أنظمة استشعار الألم الاصطناعية، من خلال محاكاة كيفية استشعار الألم، من توسيع آفاق الأطراف الاصطناعية العصبية والتفاعل العصبي بين الإنسان والآلة. أطباء روس ينجحون في علاج متلازمة نادرة لدى مريض يسمع نبضات قلبه

