أطباء روس ينجحون في علاج متلازمة نادرة لدى مريض يسمع نبضات قلبه

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
أطباء روس ينجحون في علاج متلازمة نادرة لدى مريض يسمع نبضات قلبه
أطباء روس ينجحون في علاج متلازمة نادرة لدى مريض يسمع نبضات قلبه
صرّحت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين، بأن جراحين في موسكو أجروا عملية جراحية فريدة لعلاج حالة نادرة في الأذن الداخلية، حيث... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
العلاج
أطباء
تتكون الأذن الداخلية من ثلاث قنوات نصف دائرية، مملوءة بسائل ومحاطة بنسيج عظمي كثيف، يعمل كحاجز وقائي موثوق ويغلق النظام بأكمله. لكن في حال وجود ثقب في جدران الأذن الداخلية العظمية، تُدرك الأصوات والحركات بشكل حاد للغاية، ويصبح الإحساس بالتوازن غير موثوق.وقد نجح جراحو معهد سفيرزيفسكي للأبحاث في علم الأورام وجراحة العظام في ترميم غشاء الأذن الداخلية للمريض، ما خفف من الأعراض المؤلمة التي عانى منها لعشر سنوات، عبر تقنية جديدة طفيفة التعمق ضمن الأذن، تُمكن من تجنب العمليات الجراحية التقليدية المعقدة والمؤلمة. وأضافت: "أما الآن، وبفضل تقنية متطورة طوّرها أطباء موسكو، تُجرى العملية بأكثر الطرق أمانا وأقلها تعمقا باستخدام أدوات جراحية دقيقة، وأفاد المريض مباشرة بعد الجراحة باختفاء الأصوات، وبعد ثلاثة أيام، لوحظ تحسن في توازنه". استخدم جراحو موسكو أدوات جراحية دقيقة عبر النتوء الخشائي للوصول إلى المنطقة المصابة دون إلحاق الضرر ببنية الدماغ، وباستخدام مادة خاصة، قاموا بإغلاق الفتحة الإضافية واستعادة إحكام إغلاق الأذن الداخلية، ما أدى إلى وقف تدفق السائل غير الطبيعي والقضاء على الأعراض المزعجة المصاحبة له، وقد تكللت الجراحة بالنجاح.علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
14:55 GMT 12.01.2026
صرّحت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين، بأن جراحين في موسكو أجروا عملية جراحية فريدة لعلاج حالة نادرة في الأذن الداخلية، حيث يسمع المريض جميع حركات جسمه الداخلية. مثل نبضات القلب وحركات العين والمفاصل.
تتكون الأذن الداخلية من ثلاث قنوات نصف دائرية، مملوءة بسائل ومحاطة بنسيج عظمي كثيف، يعمل كحاجز وقائي موثوق ويغلق النظام بأكمله. لكن في حال وجود ثقب في جدران الأذن الداخلية العظمية، تُدرك الأصوات والحركات بشكل حاد للغاية، ويصبح الإحساس بالتوازن غير موثوق.
وقد نجح جراحو معهد سفيرزيفسكي للأبحاث في علم الأورام وجراحة العظام في ترميم غشاء الأذن الداخلية للمريض، ما خفف من الأعراض المؤلمة التي عانى منها لعشر سنوات، عبر تقنية جديدة طفيفة التعمق ضمن الأذن، تُمكن من تجنب العمليات الجراحية التقليدية المعقدة والمؤلمة.

وأكدت راكوفا قائلةً: "تُعد التقنية طفيفة التعمق التي طُوّرت في معهد سفيرزيفسكي مثالا على الابتكار... كان المريض يسمع حركة عينيه ونبضات قلبه، ويشعر بدوار من الأصوات، ويفقد توازنه مع أدنى حركة لرأسه، ولم تزد الأعراض إلا سوءا مع مرور كل عام". موضحة أن علاج هؤلاء المرضى كان يتطلب سابقا إجراء عملية فتح الجمجمة، والتي تنطوي على مخاطر عالية لحدوث مضاعفات.

قنديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مجتمع
علماء روس يقترحون علاجا جديدا للحروق
9 ديسمبر 2025, 21:51 GMT
وأضافت: "أما الآن، وبفضل تقنية متطورة طوّرها أطباء موسكو، تُجرى العملية بأكثر الطرق أمانا وأقلها تعمقا باستخدام أدوات جراحية دقيقة، وأفاد المريض مباشرة بعد الجراحة باختفاء الأصوات، وبعد ثلاثة أيام، لوحظ تحسن في توازنه".
استخدم جراحو موسكو أدوات جراحية دقيقة عبر النتوء الخشائي للوصول إلى المنطقة المصابة دون إلحاق الضرر ببنية الدماغ، وباستخدام مادة خاصة، قاموا بإغلاق الفتحة الإضافية واستعادة إحكام إغلاق الأذن الداخلية، ما أدى إلى وقف تدفق السائل غير الطبيعي والقضاء على الأعراض المزعجة المصاحبة له، وقد تكللت الجراحة بالنجاح.
علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة
