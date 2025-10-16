https://sarabic.ae/20251016/إنجاز-طبي-قد-ينهي-أزمة-زراعة-الكلى-عالميا-1106087159.html

إنجاز طبي قد ينهي أزمة زراعة الكلى عالميا

إنجاز طبي قد ينهي أزمة زراعة الكلى عالميا

سبوتنيك عربي

حقق باحثون من كندا والصين تقدما علميا واعدا في مجال زراعة الأعضاء، قد يغيّر مستقبل عمليات زراعة الكلى حول العالم، بعد نجاحهم في تطوير طريقة تتيح زراعة كلية من... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T14:58+0000

2025-10-16T14:58+0000

2025-10-16T14:58+0000

الكلية

مجتمع

منوعات

أخبار كندا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094644807_0:53:1448:868_1920x0_80_0_0_b89830b9c4bbea8bc12ce0a314e586ef.jpg

فبعد نحو عقد من الأبحاث المتواصلة، تمكن الفريق من تحويل كلية بشرية من فصيلة الدم "A" إلى الفصيلة "O"، باستخدام إنزيمات خاصة تعمل على إزالة الجزيئات السكرية "المستضدات" المسؤولة عن تحديد نوع فصيلة الدم. وجرت تجربة الزراعة على مريض متوفى دماغيا، بعد موافقة عائلته على المشاركة في البحث، إذ واصلت الكلية المعدلة عملها داخل الجسم لعدة أيام.وأوضح ويذرز، أن الإنزيمات المستخدمة تعمل كـ"مقصات جزيئية دقيقة" تزيل المستضدات التي تمنح الكلية فصيلتها الأصلية، محوّلة إياها إلى الفصيلة "O" المحايدة، مضيفًا: "إنها أشبه بإزالة الطلاء الأحمر عن سيارة لتظهر طبقتها الأساسية المحايدة، بحيث لا يتعرف عليها الجهاز المناعي كجسم غريب".ورغم هذا النجاح المبدئي، لاحظ الباحثون بعد اليوم الثالث من الزراعة أن الكلية بدأت في استعادة بعض خصائص فصيلتها الأصلية، مما أدى إلى استجابة مناعية خفيفة، لكنها كانت أقل حدة من المعتاد، مع مؤشرات على أن الجسم بدأ يتكيف تدريجيًا مع العضو الجديد.ويأمل الباحثون أن يُسهم هذا التطور، إلى جانب الجهود الجارية مثل استخدام كلى الخنازير المعدلة وراثيا وتطوير أجسام مضادة مبتكرة، في تقليص قوائم انتظار المرضى وتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة حول العالم.دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغيةكيف تؤثر الرائحة والأسماء والموسيقى على إدراك التذوق... دراسة توضح

https://sarabic.ae/20250806/علماء-روس-يكتشفون-دواء-لعلاج-إصابات-الكلى-الحادة-1103432221.html

https://sarabic.ae/20251015/علماء-ينجحون-في-تغيير-فصيلة-دم-كلية-وزراعتها-بنجاح-1106049292.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكلية, منوعات, أخبار كندا, الصين