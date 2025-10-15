https://sarabic.ae/20251015/علماء-ينجحون-في-تغيير-فصيلة-دم-كلية-وزراعتها-بنجاح-1106049292.html
ووفقًا لدراسة نُشرت في دورية "Nature Biomedical Engineering"، يواجه مرضى فصيلة الدم "O"، الذين يشكلون أكثر من نصف المدرجين على قوائم انتظار زراعة الكلى، تحديات كبيرة، إذ لا يمكنهم استقبال كلى إلا من متبرعين يحملون الفصيلة نفسها، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". ومع ذلك، غالبًا ما تُنقل الكلى من فصيلة (O) إلى مرضى بفصائل أخرى لتوافقها مع الجميع، مما يطيل فترات انتظار مرضى (O) لتصل إلى 2-4 سنوات، ويؤدي إلى وفاة العديد منهم أثناء الانتظار.ويعتمد النهج الجديد على استخدام إنزيمات خاصة لتغيير فصيلة دم الكلية بدلاً من تثبيط الجهاز المناعي للمريض، وهو ما تتطلبه الطرق التقليدية التي تستغرق أيامًا من العلاج المكثف. وبحلول اليوم الثالث، لوحظ رد فعل مناعي خفيف، لكنه كان أقل حدة بكثير مقارنة بحالات عدم توافق فصيلة الدم، مع مؤشرات مبكرة على بدء الجسم بقبول العضو الجديد. وقال الدكتور ستيفن ويذرز، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، الذي شارك في قيادة تطوير الإنزيم: "هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الإنجاز في نموذج بشري، مما يوفر رؤية قيمة لتحسين النتائج على المدى الطويل".وأشار الباحثون إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق.
