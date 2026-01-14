https://sarabic.ae/20260114/علماء-روس-يطورون-جهازا-دقيقا-للتنبؤ-بخطر-الإصابة-بالنوبات-القلبية-1109239171.html
علماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية
علوم
أمراض القلب والسكري والضغط
جامعات روسية
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050774990_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c85ec46ae3d0e4302bfe6298a6be3526.jpg
أوضح سيرغي سينيوتين، رئيس قسم الأنظمة المدمجة وأنظمة استقبال الراديو في الجامعة، وأحد مؤلفي الدراسة، أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأجهزة هولتر الطبية الحالية - وهي أجهزة تسجل تخطيط كهربية القلب لمدة 24 ساعة أو أكثر - غير قادرة على طلب المساعدة فورا. ولمعالجة هذه المشكلة، ابتكر متخصصون في كلية الهندسة المتقدمة جهازا لتسجيل النشاط البدني القلبي، وهو نظام محمول يتكون من أجهزة وبرامج، يُقيّم أي خلل في حالة الشخص مقارنة بالحالة الطبيعية. وأشار إلى أن هذا الجهاز، الذي يشبه جهاز تتبع اللياقة البدنية الصغير، يسجل البيانات الفسيولوجية باستمرار ويرسلها إلى الهاتف الذكي عبر البلوتوث، ثم يقوم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة بإجراء تحليل أولي للبيانات، ويقدم للمستخدم ملاحظات، مثل ما إذا كان عليه مواصلة التمرين، أو تخفيف وتيرته، أو أخذ استراحة. بدورها قالت أنطونينا ليونوفا، الأستاذة المشاركة في الجامعة: "يتمثل التحدي التقني الرئيسي الذي تغلبنا عليه في التسجيل والمقارنة المتزامنة لتدفقين من البيانات: معايير القلب والأوعية الدموية (معدل ضربات القلب، وتقلب الإيقاع) ومعايير الحركة (قياس التسارع). وهذا يسمح لنا باكتشاف علامات التغيرات في الحالة الوظيفية قبل تفاقمها، مما يمنع فشل تكيف الجسم". وقد اجتاز الجهاز مرحلة النموذج الأولي. ويقود عملية التطوير الجمعية العلمية الطلابية "إيتينغ"، التي صُنفت ضمن أفضل عشر جمعيات علمية طلابية في الجامعة، وحصلت على المركز الثاني في برنامج "SBS 2025 Accelerator" الروسي، وقد دُعم هذا العمل بمنحة داخلية من الجامعة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050774990_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a91e5186ecb540a252cc18ced818858c.jpg
علماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية
كشفت دراسة علمية عن تطوير مهندسين في "جامعة الجنوب الفيدرالية" الروسية، جهازا قادرا على تحليل حالة مرضى القلب في الوقت الفعلي، وإرسال إشارة استغاثة في الحالات الحرجة.
أوضح سيرغي سينيوتين، رئيس قسم الأنظمة المدمجة وأنظمة استقبال الراديو في الجامعة، وأحد مؤلفي الدراسة، أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأجهزة هولتر الطبية الحالية - وهي أجهزة تسجل تخطيط كهربية القلب لمدة 24 ساعة أو أكثر - غير قادرة على طلب المساعدة فورا. ولمعالجة هذه المشكلة، ابتكر متخصصون في كلية الهندسة المتقدمة جهازا لتسجيل النشاط البدني القلبي، وهو نظام محمول يتكون من أجهزة وبرامج، يُقيّم أي خلل في حالة الشخص مقارنة بالحالة الطبيعية.
وأشار إلى أن هذا الجهاز، الذي يشبه جهاز تتبع اللياقة البدنية الصغير، يسجل البيانات الفسيولوجية باستمرار ويرسلها إلى الهاتف الذكي عبر البلوتوث، ثم يقوم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة بإجراء تحليل أولي للبيانات، ويقدم للمستخدم ملاحظات، مثل ما إذا كان عليه مواصلة التمرين، أو تخفيف وتيرته، أو أخذ استراحة.
وقالت أوكسانا شباكوفسكايا، رئيسة المختبر والباحثة الرئيسية: "يمثل تطويرنا مزيجا من ثلاثة مناهج: مراقبة هولتر لتسجيل تخطيط كهربية القلب (ECG) بدقة، والقياس عن بُعد لنقل البيانات باستمرار، وأخيرا، جهاز تتبع شخصي لا يقتصر دوره على جمع المعلومات فحسب، بل يحللها أيضا في الوقت الفعلي".
بدورها قالت أنطونينا ليونوفا، الأستاذة المشاركة في الجامعة: "يتمثل التحدي التقني الرئيسي الذي تغلبنا عليه في التسجيل والمقارنة المتزامنة لتدفقين من البيانات: معايير القلب والأوعية الدموية (معدل ضربات القلب، وتقلب الإيقاع) ومعايير الحركة (قياس التسارع). وهذا يسمح لنا باكتشاف علامات التغيرات في الحالة الوظيفية قبل تفاقمها، مما يمنع فشل تكيف الجسم".
وأضافت: "في الحالات الحرجة، يُرسل جهاز تسجيل نبضات القلب تلقائيًا إشارة استغاثة مع تحديد الموقع الجغرافي إلى هواتف الأقارب الذكية، علاوة على ذلك، تُنقل جميع البيانات إلى وحدة تخزين سحابية آمنة، يُمكن للطبيب المعالج الوصول إليها للمتابعة عن بُعد وتعديل خطة إعادة التأهيل".
وقد اجتاز الجهاز مرحلة النموذج الأولي. ويقود عملية التطوير الجمعية العلمية الطلابية "إيتينغ"، التي صُنفت ضمن أفضل عشر جمعيات علمية طلابية في الجامعة، وحصلت على المركز الثاني في برنامج "SBS 2025 Accelerator" الروسي، وقد دُعم هذا العمل بمنحة داخلية من الجامعة.