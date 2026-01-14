https://sarabic.ae/20260114/علماء-روس-يطورون-جهازا-دقيقا-للتنبؤ-بخطر-الإصابة-بالنوبات-القلبية-1109239171.html

علماء روس يطورون جهازا دقيقا للتنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية

أوضح سيرغي سينيوتين، رئيس قسم الأنظمة المدمجة وأنظمة استقبال الراديو في الجامعة، وأحد مؤلفي الدراسة، أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأجهزة هولتر الطبية الحالية - وهي أجهزة تسجل تخطيط كهربية القلب لمدة 24 ساعة أو أكثر - غير قادرة على طلب المساعدة فورا. ولمعالجة هذه المشكلة، ابتكر متخصصون في كلية الهندسة المتقدمة جهازا لتسجيل النشاط البدني القلبي، وهو نظام محمول يتكون من أجهزة وبرامج، يُقيّم أي خلل في حالة الشخص مقارنة بالحالة الطبيعية. وأشار إلى أن هذا الجهاز، الذي يشبه جهاز تتبع اللياقة البدنية الصغير، يسجل البيانات الفسيولوجية باستمرار ويرسلها إلى الهاتف الذكي عبر البلوتوث، ثم يقوم تطبيق مخصص للهواتف المحمولة بإجراء تحليل أولي للبيانات، ويقدم للمستخدم ملاحظات، مثل ما إذا كان عليه مواصلة التمرين، أو تخفيف وتيرته، أو أخذ استراحة. بدورها قالت أنطونينا ليونوفا، الأستاذة المشاركة في الجامعة: "يتمثل التحدي التقني الرئيسي الذي تغلبنا عليه في التسجيل والمقارنة المتزامنة لتدفقين من البيانات: معايير القلب والأوعية الدموية (معدل ضربات القلب، وتقلب الإيقاع) ومعايير الحركة (قياس التسارع). وهذا يسمح لنا باكتشاف علامات التغيرات في الحالة الوظيفية قبل تفاقمها، مما يمنع فشل تكيف الجسم". وقد اجتاز الجهاز مرحلة النموذج الأولي. ويقود عملية التطوير الجمعية العلمية الطلابية "إيتينغ"، التي صُنفت ضمن أفضل عشر جمعيات علمية طلابية في الجامعة، وحصلت على المركز الثاني في برنامج "SBS 2025 Accelerator" الروسي، وقد دُعم هذا العمل بمنحة داخلية من الجامعة.علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مراتعلماء روس يبتكرون اختبارا آمنا لقياس مقاومة الجسم لنقص الأكسجين

