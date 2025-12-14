https://sarabic.ae/20251214/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-آمنا-لقياس-مقاومة-الجسم-لنقص-الأكسجين-1108152754.html

علماء روس يبتكرون اختبارا آمنا لقياس مقاومة الجسم لنقص الأكسجين

تعتمد الطريقة التقليدية لتحديد حساسية الجسم لنقص الأكسجين على إجراء اختبارات قاسية في غرفة ضغط، تتضمن هذه الاختبارات عادة إجهادا شديدا ناتجا عن نقص الأكسجين،... 14.12.2025

2025-12-14T15:11+0000

2025-12-14T15:11+0000

2025-12-14T15:11+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

الأوكسجين

الفضاء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108153374_0:12:2121:1205_1920x0_80_0_0_616f8687991537b86159c9633300cc89.jpg

ووفقا للمكتب الإعلامي للمركز العلمي الروسي للجراحة "ب.ف. بيتروفسكي"، فقد سُجِلت براءة اختراع لطريقة تحديد مقاومة نقص الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي لدى حيوانات المختبر، لكن الباحثين يهدفون إلى تطوير طريقة مماثلة للبشر في المستقبل.وشرحت الباحثة في مختبر علم المناعة المرضية للالتهاب بمعهد "أ.ب. أفتسين"، ماريا فاليريفنا كيريلوفا، المفاهيم الأساسية للعمل حول هذا الموضوع، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية:ما هو نقص الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي؟لماذا يحتاج الأطباء إلى هذه المعلومات؟لقد ثبت أن الكائنات الحية ذات القدرة المنخفضة على تحمل نقص الأكسجين تعاني من عمليات التهابية أكثر حدة ونمو أسرع للأورام. وتتجلى هذه العلاقة على المستوى الجزيئي. يتفاعل عامل "HIF-1α" المُحفَّز بنقص الأكسجين، والذي يُنظم الاستجابة الخلوية لنقص الأكسجين، مع عامل "NF-κB"، الذي يُنظم الاستجابة الالتهابية، ويشارك كلا العاملين في نمو الأورام. ما علاقة الفضاء بهذا؟يُعد مجال الفضاء مجالا مهنيا بالغ الصعوبة ويتطلب عملية اختيار دقيقة، حيث يُطلب من رواد الفضاء المستقبليين اختبار مقاومة أجسامهم لنقص الأكسجين، ويتم ذلك عن طريق محاكاة نقص الأكسجين المُكافئ لارتفاع 6500 متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر. ما جوهر هذه الطريقة الجديدة؟طور الفريق البحثي طريقة لتحديد مقاومة نقص الأكسجين الناتج عن انخفاض الضغط الجوي في حيوانات المختبر، دون الحاجة إلى تعريضها لغرفة ضغط، وذلك بالاعتماد على مستويات التعبير الجيني لـ "Hif1a" و"Epas1" و"Hif3a". تشفر هذه الجينات عوامل النسخ التابعة لعائلة "HIF"، والتي تنظم الاستجابة الخلوية لنقص الأكسجين. وتُستخدم النتائج المُتحصل عليها للبحث عن مؤشرات حساسية نقص الأكسجين لدى المرضى.كيف يُمكن أن يُفيد هذا البحث شريحة واسعة من الناس؟سيتم تطوير مناهج جديدة لتحديد مقاومة الجسم لنقص الأكسجين دون تعريضه لنقص الأكسجين، ويمكن استخدامها ليس فقط في اختيار الأفراد في المهن الخطرة، بل أيضًا مع المرضى، بما في ذلك قبل الجراحة. ما يُسهم في تخصيص نهج الوقاية من السرطان ومضاعفات ما بعد الجراحة، وهو أمر بالغ الأهمية في الممارسة السريرية.علماء روس يبتكرون أجهزة استشعار متينة وحساسة مناسبة للفضاء والطبعلماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة

الفضاء

2025

الأخبار

ar_EG

علوم, روسيا, جامعات روسية, الأوكسجين, الفضاء