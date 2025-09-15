ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة

عربي
انعقاد القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250915/ابتكار-في-بطاريات-السيارات-الكهربائية-يتيح-قطع-800-كيلومتر-بشحنة-فائقة-السرعة-1104871293.html
ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة
سبوتنيك عربي
طور علماء تقنية رائدة في البطاريات تعالج مشكلة "التفرعات أو التشابكات" (dendrites)، يمكن هذا الابتكار السيارات الكهربائية من قطع مسافة تصل إلى 500 ميل، نحو 800... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T15:15+0000
2025-09-15T15:15+0000
مجتمع
العالم
علوم
تكسي
شحنة
طاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104868719_0:85:2730:1621_1920x0_80_0_0_81757666c40403e6460ce41589b94991.jpg
وتتشكل هذه الهياكل البلورية الصغيرة المتفرعة بشكل غير متساو على قطب الليثيوم-المعادن أثناء الشحن، ما يقصر عمر البطارية ويعرضها لخطر قصر الدائرة.تحقق هذا الاكتشاف عندما ابتكر العلماء إلكتروليتا سائلا جديدا "مثبطا للتماسك" يضمن ترسب أيونات الليثيوم بالتساوي على سطح القطب الموجب، مما يثبط تكوين التفرعات، حسب ما ورد في صحيفة "لايف ساينس".ويمهد هذا البحث الطريق أمام السيارات الكهربائية القادرة على السفر السريع لمسافات طويلة، مما يجعلها أكثر عملية وجاذبية للسائقين العاديين ورحلات الطرق الطويلة على حد سواء.دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية
https://sarabic.ae/20250414/روسيا-تطور-تقنية-جديدة-لزيادة-كفاءة-بطاريات-الليثيوم-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1099520321.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104868719_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c4b8debc89c115f759603f48201ccf2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم, تكسي, شحنة, طاقة
العالم, علوم, تكسي, شحنة, طاقة

ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة

15:15 GMT 15.09.2025
© /unsplash/Eren Goldmanشحن سيارة كهربائية
شحن سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© /unsplash/Eren Goldman
تابعنا عبر
طور علماء تقنية رائدة في البطاريات تعالج مشكلة "التفرعات أو التشابكات" (dendrites)، يمكن هذا الابتكار السيارات الكهربائية من قطع مسافة تصل إلى 500 ميل، نحو 800 كيلومتر، بشحنة واحدة مدتها 12 دقيقة.
وتتشكل هذه الهياكل البلورية الصغيرة المتفرعة بشكل غير متساو على قطب الليثيوم-المعادن أثناء الشحن، ما يقصر عمر البطارية ويعرضها لخطر قصر الدائرة.
تحقق هذا الاكتشاف عندما ابتكر العلماء إلكتروليتا سائلا جديدا "مثبطا للتماسك" يضمن ترسب أيونات الليثيوم بالتساوي على سطح القطب الموجب، مما يثبط تكوين التفرعات، حسب ما ورد في صحيفة "لايف ساينس".

سمحت هذه الكيمياء المبتكرة للبطاريات بالشحن من 5% إلى 70% في 12 دقيقة فقط، مع الحفاظ على أدائها على مدار دورات عديدة، مع إطالة عمرها الافتراضي لأكثر من 185,000 ميل.

بطارية كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
روسيا تطور تقنية جديدة لزيادة كفاءة بطاريات الليثيوم إلى مستوى غير مسبوق
14 أبريل, 08:42 GMT

يمكن أن يحدث هذا التطور ثورة في عالم السيارات الكهربائية من خلال زيادة مداها بشكل كبير وتقليل أوقات الشحن، وهما عائقان رئيسيان أمام انتشارها على نطاق واسع.

ويمهد هذا البحث الطريق أمام السيارات الكهربائية القادرة على السفر السريع لمسافات طويلة، مما يجعلها أكثر عملية وجاذبية للسائقين العاديين ورحلات الطرق الطويلة على حد سواء.
دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала