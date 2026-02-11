العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260211/العلماء-يتمكنون-من-إطالة-عمر-الثلاجات-بمقدار-النصف-تقريبا-1110250493.html
العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة تشيليابينسك الحكومية كجزء من فريق علمي دولي تقنية تحسين المواد التي يمكنها مضاعفة عمر الثلاجات المغناطيسية تقريبًا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T11:43+0000
2026-02-11T11:43+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/11/1046868039_0:105:2999:1792_1920x0_80_0_0_9e22a604e170d4d93920f246f4987eb4.jpg
جاء ذلك بحسب العمل البحثي الذي عرضت نتائجه المجلة العلمية "المواد الوظيفية المتقدمة"، وأكد العلماء بأن الطلاء الجديد لـ"قلب" هذه الأجهزة سيجعل تقنية التبريد المغناطيسي أكثر سهولة ومتانة.وبدوره، قال رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، وهو أحد مؤلفي العمل، إن العلماء يعملون على تطوير تقنية تبريد مغناطيسية جديدة تعمل على التأثير المغناطيسي الحراري (MCE) لإنشاء ثلاجات صناعية ومنزلية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث يمكن تبريد أو تسخين المواد التي تحتوي على "MCE" تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي ولتشغيل مثل هذه الأجهزة لا يستوجب وجود مبردات ضارة لـ CFS وHCFC.وتمكن علماء جامعة تشيليابينسك مع زملائهم الصينين من تطوير السبائك المغناطيسية المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة الأكثر مقاومة للتآكل. وأضاف رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، أن هذه المواد تُستخدم في الثلاجات المغناطيسية في المستقبل، ومع مرور الوقت، يتم تعزيز التأثير الناتج عن الطلاء الجديد.
https://sarabic.ae/20260211/علماء-روس-يطورون-علاجا-خلويا-جديدا-لمواجهة-سرطان-الجلد-1110240498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/11/1046868039_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_03ce0d734e33dfdd00420d389eee9778.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس
روسيا, علماء روس

العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا

11:43 GMT 11.02.2026
© Fotolia / Stokketeثلاجة
ثلاجة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Fotolia / Stokkete
تابعنا عبر
طور علماء من جامعة تشيليابينسك الحكومية كجزء من فريق علمي دولي تقنية تحسين المواد التي يمكنها مضاعفة عمر الثلاجات المغناطيسية تقريبًا.
جاء ذلك بحسب العمل البحثي الذي عرضت نتائجه المجلة العلمية "المواد الوظيفية المتقدمة"، وأكد العلماء بأن الطلاء الجديد لـ"قلب" هذه الأجهزة سيجعل تقنية التبريد المغناطيسي أكثر سهولة ومتانة.
وبدوره، قال رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، وهو أحد مؤلفي العمل، إن العلماء يعملون على تطوير تقنية تبريد مغناطيسية جديدة تعمل على التأثير المغناطيسي الحراري (MCE) لإنشاء ثلاجات صناعية ومنزلية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث يمكن تبريد أو تسخين المواد التي تحتوي على "MCE" تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي ولتشغيل مثل هذه الأجهزة لا يستوجب وجود مبردات ضارة لـ CFS وHCFC.
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلد
08:23 GMT
وتمكن علماء جامعة تشيليابينسك مع زملائهم الصينين من تطوير السبائك المغناطيسية المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة الأكثر مقاومة للتآكل.
وأضاف رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، أن هذه المواد تُستخدم في الثلاجات المغناطيسية في المستقبل، ومع مرور الوقت، يتم تعزيز التأثير الناتج عن الطلاء الجديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала