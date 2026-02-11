https://sarabic.ae/20260211/العلماء-يتمكنون-من-إطالة-عمر-الثلاجات-بمقدار-النصف-تقريبا-1110250493.html
العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
العلماء يتمكنون من إطالة عمر الثلاجات بمقدار النصف تقريبا
طور علماء من جامعة تشيليابينسك الحكومية كجزء من فريق علمي دولي تقنية تحسين المواد التي يمكنها مضاعفة عمر الثلاجات المغناطيسية تقريبًا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك بحسب العمل البحثي الذي عرضت نتائجه المجلة العلمية "المواد الوظيفية المتقدمة"، وأكد العلماء بأن الطلاء الجديد لـ"قلب" هذه الأجهزة سيجعل تقنية التبريد المغناطيسي أكثر سهولة ومتانة.وبدوره، قال رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، وهو أحد مؤلفي العمل، إن العلماء يعملون على تطوير تقنية تبريد مغناطيسية جديدة تعمل على التأثير المغناطيسي الحراري (MCE) لإنشاء ثلاجات صناعية ومنزلية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث يمكن تبريد أو تسخين المواد التي تحتوي على "MCE" تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي ولتشغيل مثل هذه الأجهزة لا يستوجب وجود مبردات ضارة لـ CFS وHCFC.وتمكن علماء جامعة تشيليابينسك مع زملائهم الصينين من تطوير السبائك المغناطيسية المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة الأكثر مقاومة للتآكل. وأضاف رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، أن هذه المواد تُستخدم في الثلاجات المغناطيسية في المستقبل، ومع مرور الوقت، يتم تعزيز التأثير الناتج عن الطلاء الجديد.
جاء ذلك بحسب العمل البحثي الذي عرضت نتائجه المجلة العلمية "المواد الوظيفية المتقدمة"، وأكد العلماء بأن الطلاء الجديد لـ"قلب" هذه الأجهزة سيجعل تقنية التبريد المغناطيسي أكثر سهولة ومتانة.
وبدوره، قال رئيس جامعة تشيليابينسك الحكومية، سيرغي تاسكاييف، وهو أحد مؤلفي العمل، إن العلماء يعملون على تطوير تقنية تبريد مغناطيسية جديدة تعمل على التأثير المغناطيسي الحراري (MCE) لإنشاء ثلاجات صناعية ومنزلية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث يمكن تبريد أو تسخين المواد التي تحتوي على "MCE" تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي ولتشغيل مثل هذه الأجهزة لا يستوجب وجود مبردات ضارة لـ CFS وHCFC.
وتمكن علماء جامعة تشيليابينسك مع زملائهم الصينين من تطوير السبائك المغناطيسية المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة الأكثر مقاومة للتآكل.
