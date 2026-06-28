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موجة الحر تودي بحياة 1300 شخص في أوروبا خلال أسبوع
موجة الحر تودي بحياة 1300 شخص في أوروبا خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن وفاة أكثر من 1300 شخص في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة موجة الحر الشديدة. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T15:41+0000
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روسيا
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وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "منذ 21 يونيو/حزيران، سُجّلت أكثر من 1300 حالة وفاة زائدة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".وأشار غيبريسوس إلى أن أوروبا هي أسرع قارات العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث بلغ معدل ارتفاعها ضعف المتوسط ​​العالمي.وأوضح غيبريسوس أنه بسبب تغيّر المناخ والاحتباس الحراري، أصبحت موجات الحر، التي كانت تُعتبر في السابق حدثا نادرًا، تُشاهد الآن بشكل شبه سنوي.دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة الحرارة، كجزء من برنامج أوسع لحماية الصحة العامة من آثار تغير المناخ.وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري، شهدت أوروبا موجة حر غير معتادة، وبلغت درجات الحرارة في العديد من الدول 40 درجة مئوية، بل وتجاوزتها في بعض المناطق، وقد صدر أعلى مستوى من الإنذار الجوي (الإنذار الأحمر) لفرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.
https://sarabic.ae/20260626/دراسة-الحر-الشديد-في-أوروبا-يدفع-56-مليون-شخص-إضافي-نحو-الفقر-1114742834.html
https://sarabic.ae/20260624/ليس-الحر-فقط-علماء-يكشفون-الأسباب-الحقيقية-وراء-الصداع-الصيفي-1114660501.html
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موجة الحر تودي بحياة 1300 شخص في أوروبا خلال أسبوع

15:41 GMT 28.06.2026
© Sputnik . Giuseppe Maffia / الانتقال إلى بنك الصورالحرارة في أوروبا
الحرارة في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Giuseppe Maffia
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن وفاة أكثر من 1300 شخص في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة موجة الحر الشديدة.
وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "منذ 21 يونيو/حزيران، سُجّلت أكثر من 1300 حالة وفاة زائدة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".

وتابع: "يُطلق على الإجهاد الحراري غالبًا اسم "القاتل الصامت"، ولم تُصمّم المنازل وأماكن العمل والمدارس في أوروبا لتحمّل هذه الدرجات".

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وأشار غيبريسوس إلى أن أوروبا هي أسرع قارات العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث بلغ معدل ارتفاعها ضعف المتوسط ​​العالمي.

وأضاف: "يعاني حاليًا 150 مليون شخص من موجات الحر الشديدة؛ وقد توفي المئات، وأُغلقت المدارس، وتعرّضت شبكات الكهرباء لضغط هائل".

وأوضح غيبريسوس أنه بسبب تغيّر المناخ والاحتباس الحراري، أصبحت موجات الحر، التي كانت تُعتبر في السابق حدثا نادرًا، تُشاهد الآن بشكل شبه سنوي.
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دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة الحرارة، كجزء من برنامج أوسع لحماية الصحة العامة من آثار تغير المناخ.
وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري، شهدت أوروبا موجة حر غير معتادة، وبلغت درجات الحرارة في العديد من الدول 40 درجة مئوية، بل وتجاوزتها في بعض المناطق، وقد صدر أعلى مستوى من الإنذار الجوي (الإنذار الأحمر) لفرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.
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