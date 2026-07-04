https://sarabic.ae/20260704/موسكو-تدين-خطط-لاتفيا-لإنشاء-مصنع-لإنتاج-المسيرات-بالاشتراك-مع-أوكرانيا-على-حدود-روسيا-1114934344.html
موسكو تدين خطط لاتفيا لإنشاء مصنع لإنتاج المسيرات بالاشتراك مع أوكرانيا على حدود روسيا
موسكو تدين خطط لاتفيا لإنشاء مصنع لإنتاج المسيرات بالاشتراك مع أوكرانيا على حدود روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم السبت، خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا بـ"الاستفزاز "،... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T04:40+0000
2026-07-04T04:40+0000
2026-07-04T04:54+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقال غالوزين لوكالة "سبوتنيك": "تنسجم خطط لاتفيا الاستفزازية لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا تماما مع السياسة العدائية المستمرة التي تنتهجها جمهوريات البلطيق تجاه بلدنا".وأردف غالوزين قائلاً: "في ظل الوضع الذي يقوم فيه الجيش الروسي فعلياً بـ" سحق" و"تصفير" البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فإن نقل الإنتاج العسكري إلى الخارج أمر منطقي بالنسبة لنظام كييف".وجاءت تصريحات كولبيرغس خلال زيارة لقاعدة عسكرية في منطقة لاتغاليا، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توسيع التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية، بما يشمل إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود اللاتفية.وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي بشكل مباشر إلى إشراك دول حلف "الناتو" في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. كما أعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.زاخاروفا معلقة على مساعدة تالين لكييف في هجمات سان بطرسبورغ: متواطئون في الهجوم الإرهابي
https://sarabic.ae/20260703/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-رعاة-نظام-كييف-يفكرون-بتجميد-القتال-لتعزيز-القوات-الأوكرانية-1114907475.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو تدين خطط لاتفيا لإنشاء مصنع لإنتاج المسيرات بالاشتراك مع أوكرانيا على حدود روسيا
04:40 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 04:54 GMT 04.07.2026)
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم السبت، خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا بـ"الاستفزاز "، وينسجم مع مسار ريغا العدائي تجاه موسكو.
وقال غالوزين لوكالة "سبوتنيك": "تنسجم خطط لاتفيا الاستفزازية لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا تماما مع السياسة العدائية المستمرة التي تنتهجها جمهوريات البلطيق تجاه بلدنا".
وأردف غالوزين قائلاً: "في ظل الوضع الذي يقوم فيه الجيش الروسي فعلياً بـ" سحق" و"تصفير" البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فإن نقل الإنتاج العسكري إلى الخارج أمر منطقي بالنسبة لنظام كييف".
وأعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس، في وقت سابق، عزم بلاده بالشراكة مع أوكرانيا إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود مع روسيا وبيلاروس.
وجاءت تصريحات كولبيرغس خلال زيارة لقاعدة عسكرية في منطقة لاتغاليا، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توسيع التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية، بما يشمل إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود اللاتفية.
وترى روسيا
أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي بشكل مباشر إلى إشراك دول حلف "الناتو" في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. كما أعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.