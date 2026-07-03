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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانية
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، لوكالة "سبوتنيك"، إن الأوصياء على نظام كييف لا يفكرون إلا في "تجميد" القتال لكسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T05:25+0000
2026-07-03T05:25+0000
روسيا
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وأضاف غالوزين للوكالة: "اليوم، لا تتمتع كييف بأي استقلالية في صنع القرار، إنها تنفذ فقط ما يمليه عليها رعاتها، الذين لا يفكرون إلا في كيفية "تجميد" القتال لكسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.كما سلّمت روسيا جثامين الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا إلى نظام كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن حل النزاعات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
https://sarabic.ae/20260626/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تجريان-عملية-تبادل-أسرى-بصيغة-160-أسير-حرب-بوساطة-إماراتية--عاجل-1114731361.html
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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانية

05:25 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، لوكالة "سبوتنيك"، إن الأوصياء على نظام كييف لا يفكرون إلا في "تجميد" القتال لكسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها.
وأضاف غالوزين للوكالة: "اليوم، لا تتمتع كييف بأي استقلالية في صنع القرار، إنها تنفذ فقط ما يمليه عليها رعاتها، الذين لا يفكرون إلا في كيفية "تجميد" القتال لكسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها".
وشدد غالوزين على أن روسيا بحاجة إلى تسوية تُحقق سلامًا دائمًا ومستدامًا في المنطقة، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
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وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول عام 2025، أسفرت عن تبادل أسرى.
كما سلّمت روسيا جثامين الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا إلى نظام كييف، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن حل النزاعات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
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