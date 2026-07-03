https://sarabic.ae/20260703/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-خمس-مجموعات--نارية-تابعة-لقوات-نظام-كييف-خلال-الليل-1114907158.html
طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة قوات "الشمال" الروسية أن طواقم الطائرات المسيّرة الهجومية الروسية دمرت مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "2 إس 1 غفوزديكا"، وخمس فرق لإطلاق النار،... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T04:44+0000
2026-07-03T04:44+0000
2026-07-03T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضافت المجموعة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "أثناء تنفيذ مهام قتالية الليلة الماضية، رصد مشغلو الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي تحركات فرق نارية ومراكز تحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى مراكز القيادة عبر قنوات الاتصال المعتادة.".وأضافت المجموعة: "قرر القادة تدمير الأهداف باستخدام الطائرات المسيّرة الهجومية، ونتيجةً للعمليات القتالية التي نفذتها طواقم الطائرات المسيّرة، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "2 إس 1" غفوزديكا، وخمس فرق نارية، ومركز تحكم بالطائرات المسيّرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سكات-350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
https://sarabic.ae/20260701/تدمير-5-زوارق-مسيرة-أوكرانية-شمال-شرقي-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1114860268.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
أعلنت مجموعة قوات "الشمال" الروسية أن طواقم الطائرات المسيّرة الهجومية الروسية دمرت مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "2 إس 1 غفوزديكا"، وخمس فرق لإطلاق النار، في مقاطعتي خاركوف وسومي.
وأضافت المجموعة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "أثناء تنفيذ مهام قتالية الليلة الماضية، رصد مشغلو الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي تحركات فرق نارية ومراكز تحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى مراكز القيادة عبر قنوات الاتصال المعتادة.".
وأضافت المجموعة: "قرر القادة تدمير الأهداف باستخدام الطائرات المسيّرة الهجومية، ونتيجةً للعمليات القتالية التي نفذتها طواقم الطائرات المسيّرة، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "2 إس 1" غفوزديكا، وخمس فرق نارية، ومركز تحكم بالطائرات المسيّرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: بلغ إجمالي عدد خسائر قوات كييف أكثر من 30 جنديًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.