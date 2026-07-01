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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260701/تدمير-5-زوارق-مسيرة-أوكرانية-شمال-شرقي-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1114860268.html
تدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود- الدفاع الروسية
تدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T12:24+0000
2026-07-01T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتجدر الإشارة إلى أن الضربات استخدم فيها صواريخ "كورنيت" مضادة للدروع، وطائرات "لانتسيت" المسيرة، ونظام صواريخ "خريزانتيما-إس" المضاد للدروع ذاتية الدفع، ومجموعات إطلاق نار تكتيكية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل، ومستودعات الوقود، ومركزا لوجستيًا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية، وورشة عمل تنتج محركات صواريخ "نبتون" ومواقع تخزينها".وجاء في البيان: "أثناء محاولة إعادة فتح معبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، استهدفت غارة جوية وحدات هندسية تابعة للواء الميكانيكي 63 من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 مسلحًا وتدمير معداتهم الهندسية".وأكدت الدفاع الروسية أنه "في كوستانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" تطهير الجزء الجنوبي الغربي من البلدة من قوات العدو، وتم صدّ هجومين شنتهما مجموعات اقتحام تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للعدو، مدعومة بالدبابات، وخلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديًا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260701/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوباني-في-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1114857251.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

تدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود- الدفاع الروسية

12:24 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 12:35 GMT 01.07.2026)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمروحية روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود
مروحية روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود.
وتجدر الإشارة إلى أن الضربات استخدم فيها صواريخ "كورنيت" مضادة للدروع، وطائرات "لانتسيت" المسيرة، ونظام صواريخ "خريزانتيما-إس" المضاد للدروع ذاتية الدفع، ومجموعات إطلاق نار تكتيكية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة كوباني في مقاطعة زابوروجيه، وتمكنت قوات "الشمال" من تحرير بلدة أوكراينسكي في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل، ومستودعات الوقود، ومركزا لوجستيًا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية، وورشة عمل تنتج محركات صواريخ "نبتون" ومواقع تخزينها".
وجاء في البيان: "أثناء محاولة إعادة فتح معبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، استهدفت غارة جوية وحدات هندسية تابعة للواء الميكانيكي 63 من القوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 مسلحًا وتدمير معداتهم الهندسية".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاع
09:29 GMT
وأكدت الدفاع الروسية أنه "في كوستانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" تطهير الجزء الجنوبي الغربي من البلدة من قوات العدو، وتم صدّ هجومين شنتهما مجموعات اقتحام تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للعدو، مدعومة بالدبابات، وخلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديًا".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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