https://sarabic.ae/20260626/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تجريان-عملية-تبادل-أسرى-بصيغة-160-أسير-حرب-بوساطة-إماراتية--عاجل-1114731361.html
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مجموعات من أسرى الحرب تضم 160 فردا من كل طرف، بوساطة إماراتية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في 26 يونيو/حزيران، أُعيد 160 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة ذات طابع إنساني لتأمين عودة العسكريين الروس من الأسر.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، والمفوض الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، عقدا اجتماعاً على الحدود البيلاروسية الأوكرانية أثناء عملية تبادل أسرى الحرب.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".بوتين: بسط سيطرة روسيا على دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني
https://sarabic.ae/20260626/القوات-الروسية-تضرب-مركز-ومرافق-تخزين-الأسلحة-في-كييف---وزارة-الدفاع-الروسية-1114726537.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية
11:52 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مجموعات من أسرى الحرب تضم 160 فردا من كل طرف، بوساطة إماراتية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في 26 يونيو/حزيران، أُعيد 160 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة ذات طابع إنساني لتأمين عودة العسكريين الروس من الأسر.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث تشرف على رعايتهم يانا لانتراتوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، والمفوض الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، عقدا اجتماعاً على الحدود البيلاروسية الأوكرانية أثناء عملية تبادل أسرى الحرب.
وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية
: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".