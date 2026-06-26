الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/الدفاع-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-تجريان-عملية-تبادل-أسرى-بصيغة-160-أسير-حرب-بوساطة-إماراتية--عاجل-1114731361.html
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية
الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مجموعات من أسرى الحرب تضم 160 فردا من كل طرف، بوساطة إماراتية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:52+0000
2026-06-26T12:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/11/1073642978_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc1ea667aaee0009337fddde78a67a9f.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في 26 يونيو/حزيران، أُعيد 160 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة ذات طابع إنساني لتأمين عودة العسكريين الروس من الأسر.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، والمفوض الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، عقدا اجتماعاً على الحدود البيلاروسية الأوكرانية أثناء عملية تبادل أسرى الحرب.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".بوتين: بسط سيطرة روسيا على دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني
https://sarabic.ae/20260626/القوات-الروسية-تضرب-مركز-ومرافق-تخزين-الأسلحة-في-كييف---وزارة-الدفاع-الروسية-1114726537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/11/1073642978_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fbb13ce5e825306a16473105d9412f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعتي أسرى حرب بوساطة إماراتية

11:52 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.06.2026)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات، مطار تشاكلوفسكي العسكري في ضواخي موسكو، روسيا
 إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات، مطار تشاكلوفسكي العسكري في ضواخي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مجموعات من أسرى الحرب تضم 160 فردا من كل طرف، بوساطة إماراتية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في 26 يونيو/حزيران، أُعيد 160 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم تسليم 160 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة ذات طابع إنساني لتأمين عودة العسكريين الروس من الأسر.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مراكز ومرافق تخزين للأسلحة في كييف- وزارة الدفاع
09:31 GMT

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس العائدين موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث تشرف على رعايتهم يانا لانتراتوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، والمفوض الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، عقدا اجتماعاً على الحدود البيلاروسية الأوكرانية أثناء عملية تبادل أسرى الحرب.
وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من يونيو/حزيران، أُعيد 185 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".
بوتين: بسط سيطرة روسيا على دونباس لا يتعارض مع التوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала