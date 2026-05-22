موسكو: مسؤولية الغرب عن تسليح كييف "حتمية"
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، أن مسؤولية الدول الغربية عن إمداد نظام كييف بالأسلحة "ستكون حتمية". 22.05.2026, سبوتنيك عربي
موسكو: مسؤولية الغرب عن تسليح كييف "حتمية"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، أن مسؤولية الدول الغربية عن إمداد نظام كييف بالأسلحة "ستكون حتمية".
وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عدد من الدول الجالسة حول هذه الطاولة هي المورد الرئيسي للأسلحة لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، ولا تخفي أنها تعتبر ذلك حقًا لها. يجب أن تعلموا أنكم بذلك تبررون وتشاركون في أعمال إرهابية، مثل الهجوم الذي وقع الليلة الماضية (الهجوم الإرهابي الذي نفذته القوات الأوكرانية في ستاروبيلسك). والمسؤولية عن هذه القرارات والجرائم ستكون حتمية".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، قد أعلن، الجمعة، أن القوات الأوكرانية استهدفت مبنى تعليميًا وسكنًا طلابيًا
تابعين لكلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، نفذت القوات الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيّرة. وكان داخل السكن الطلابي وقت الهجوم 86 طالبًا وأحد العاملين. وأصيب 39 طفلًا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما قُتل ستة أشخاص. وتم فتح قضية جنائية بتهمة "العمل الإرهابي".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي بشكل مباشر إلى إشراك دول حلف "الناتو" في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. كما أعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.