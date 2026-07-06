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وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الاثنين، بأن بولندا خفضت بشكل كبير شحنات المعدات والأسلحة العسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T18:03+0000
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العالم
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وقال كوسينياك-كاميش للصحفيين: "نواصل تقديم المساعدات، ولكن بكميات أقل بكثير، لأن ما كان بالإمكان تقديمه قد تم تقديمه بالفعل".وأضاف الوزير البولندي: "تبلغ قيمة هذه التبرعات من حكومتنا نحو 1.55 مليار زلوتي (412 مليون دولار). وذلك في الفترة من 2024 إلى 2026".وكان كوسينياك-كاميش قد ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه تم نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة العسكرية، والمركبات القتالية، والمركبات المدرعة، والطائرات، بقيمة 15 مليار زلوتي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي) إلى أوكرانيا خلال الفترة 2022-2023.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.كما أعلن الكرملين بأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وستكون لها آثار سلبية.
https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمر-بشكل-يومي-1114995526.html
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روسيا, العالم
وزير الدفاع البولندي: بلادنا تخفض بشكل كبير شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
صرّح وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الاثنين، بأن بولندا خفضت بشكل كبير شحنات المعدات والأسلحة العسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه "تم تقديم كل ما يمكن تقديمه".
وقال كوسينياك-كاميش للصحفيين: "نواصل تقديم المساعدات، ولكن بكميات أقل بكثير، لأن ما كان بالإمكان تقديمه قد تم تقديمه بالفعل".
وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك، التي تتولى السلطة منذ أواخر عام 2023، قد نقلت إلى أوكرانيا صواريخ أنظمة باتريوت، وأنظمة صواريخ، وقنابل موجهة، وذخيرة قاذفات قنابل ومعدات وتجهيزات وقطع غيار للطائرات، ورادارات دفاع جوي، وقذائف مدفعية ودبابات، ومعدات عسكرية فردية.
وأضاف الوزير البولندي: "تبلغ قيمة هذه التبرعات من حكومتنا نحو 1.55 مليار زلوتي (412 مليون دولار). وذلك في الفترة من 2024 إلى 2026".
وكان كوسينياك-كاميش قد ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه تم نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة العسكرية، والمركبات القتالية، والمركبات المدرعة، والطائرات، بقيمة 15 مليار زلوتي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي) إلى أوكرانيا خلال الفترة 2022-2023.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التوصل إلى تسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعد بمثابة "لعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.
كما أعلن الكرملين بأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وستكون لها آثار سلبية.